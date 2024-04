Le auto in mano alla polizia in diversi stati del mondo, i bolidi di cui dispongono.

La polizia è un corpo che ha abituato sin dalla sua nascita ad avere nel proprio parco auto veicoli veloci per dare la caccia ai malviventi con stile ed efficacia. In questo articolo vediamo quali sono i più interessanti in giro per il mondo.

Le auto della polizia più interessanti del mondo

Iniziamo con la Ferrari 250 GTE che fu del Maresciallo Spatafora. In servizio dal 1963 al 1968 è stata la Pantera della Polizia per dare la caccia alle auto dei cattivi dopo un corso di guida veloce effettuato a Maranello.

La polizia dello Stato di Victoria in Australia è in possesso di una Tesla Model X che è utile in particolare nello scatto da fermo grazie ai 3 secondi per arrivare da 0 a 100 km orari.

La polizia giapponese ha scelto una Lexus LC500 una coupé dal design futuristico ed un motore V8 che eroga una potenza adeguata. Le luci rosse con cui è addobbata la rende visibile ai criminali che devono prepararsi a dare fondo al gas per non essere presi.

A Dubai non poteva non esserci una Supercar. La polizia ha scelto una Lykan Hypersport con un motore 6 cilindri boxer biturbo da 750 cavalli ed un’accelerazione da 0 a 100 in 2,8 secondi.

La polizia del nuovo Galles del Sud in Australia ha scelto a scopo pubblicitario una Honda Civic Type R che purtroppo non presterà servizio realmente.

In Germania la Polizia ha scelto una BMW i8 la potenza del motore termico assieme all’elettrico rendono questa supercar ibrida un vero fulmine da scatenare sulle Autobahn.

Infine la polizia americana ha scelto una Ford Interceptor, un suv ibrido appositamente personalizzato per speronare la mala che percorre le strade più famose del territorio.

