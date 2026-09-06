Innovazione sostenibile: SUSTAINera presenta nuove soluzioni per auto elettriche e ibride

Nel panorama dell’automotive in rapida evoluzione, la sostenibilità sta diventando un fattore chiave. SUSTAINera, la divisione di Stellantis dedicata all’economia circolare, sta guidando questa trasformazione con un approccio innovativo ai ricambi per veicoli elettrici e ibridi. Le nuove soluzioni, che includono componenti rigenerati per sistemi avanzati, saranno presentate in anteprima ad Automechanika Frankfurt 2026, l’evento internazionale dedicato all’aftermarket automobilistico.

L’iniziativa di SUSTAINera rappresenta un passo significativo verso la riduzione dell’impatto ambientale del settore automotive, combinando qualità, convenienza e sostenibilità. Le nuove soluzioni non solo rispondono alle esigenze del mercato in evoluzione, ma dimostrano anche come l’economia circolare possa essere applicata a tecnologie avanzate.

L’ampliamento dell’offerta SUSTAINera

SUSTAINera ha ampliato la propria gamma di ricambi rigenerati per includere componenti essenziali per i veicoli elettrici e ibridi. Tra le novità più rilevanti troviamo il cambio eDCT rigenerato il compressore EDC rigenerato e un’estensione della copertura delle batterie ad alta tensione (HVB). Questi componenti sono sottoposti a rigorosi test e procedure di omologazione per garantire prestazioni e affidabilità conformi agli standard OEM.

Il cambio eDCT rigenerato è particolarmente importante per i veicoli mild hybrid, poiché permette di gestire l’innesto delle marce attraverso una trasmissione a doppia frizione. Il compressore EDC rigenerato, invece, è cruciale per la climatizzazione dei veicoli elettrici, garantendo il corretto funzionamento dell’impianto di raffreddamento. L’ampliamento della copertura delle batterie HVB rigenerate copre ora la maggior parte dei veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in prodotti da Stellantis.

Il primo sensore NOx rigenerato al mondo

Una delle novità più significative è il primo sensore NOx rigenerato del settore, sviluppato in collaborazione con Valeo. Questo componente è fondamentale per monitorare la presenza di ossidi di azoto e ossigeno nei gas di scarico, contribuendo al controllo delle emissioni e all’efficienza dei sistemi di gestione del motore. Il sensore rigenerato offre prestazioni equivalenti a quelle dei ricambi originali, ma con un impatto ambientale ridotto.

Il processo di rigenerazione prevede l’utilizzo di una nuova sonda e una taratura di precisione, effettuata in conformità con le specifiche OEM. Questa innovazione dimostra come il recupero dei componenti possa interessare anche dispositivi tecnologicamente complessi e fondamentali per il controllo delle emissioni.

La strategia delle 4R di SUSTAINera

L’ampliamento della gamma di ricambi rigenerati si inserisce nella più ampia strategia di economia circolare di SUSTAINera, basata sulle quattro direttrici: RigenerazioneRiparazioneRiuso e Riciclo. La rigenerazione consente di riportare componenti usati a condizioni di funzionamento conformi agli standard previsti dal costruttore, mentre la riparazione permette di intervenire sui componenti per recuperarne la funzionalità.

Il riuso punta a dare una seconda vita ai componenti ancora utilizzabili, mentre il riciclo completa il modello attraverso il recupero delle materie prime contenute nei prodotti che non possono più essere riutilizzati o rigenerati. Questo approccio mira a ridurre il consumo di risorse e a prolungare il più possibile la vita utile di componenti e veicoli.

SUSTAINera ad Automechanika Frankfurt 2026

Le nuove soluzioni saranno protagoniste di Automechanika Frankfurt 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali per il settore automotive aftermarket. La manifestazione si svolgerà dall’8 al 12 settembre 2026 presso la Fiera di Francoforte, in Germania. SUSTAINera sarà presente all’interno della partecipazione di Stellantis Parts & Services, con un’area espositiva dedicata alle proprie attività di economia circolare.

Lo stand, situato nel padiglione 9.0, stand F84-E84, è concepito come una vera e propria officina, permettendo ai visitatori di conoscere più da vicino l’approccio integrato a 360 gradi al post-vendita sviluppato da Stellantis. L’evento rappresenta anche un’importante occasione di confronto con la comunità internazionale del post-vendita, composta da riparatori, distributori, professionisti del settore e operatori della filiera.

Durante la manifestazione, sarà possibile conoscere anche le novità che arricchiscono la gamma Recycle di SUSTAINera, tra cui l’olio riciclato sviluppato in collaborazione con TotalEnergies, denominato Quartz EV3R MOPAR SUSTAINera. Questo olio è realizzato al 100% con olio base rigenerato, in linea con la logica di recupero delle risorse che caratterizza l’intera strategia SUSTAINera.

All’interno dell’area SUSTAINera sarà presente anche un’installazione artistica dal titolo ‘The Tree of Life… Extention’, pensata per rappresentare il percorso di trasformazione e rigenerazione dei componenti. L’opera rafforza il messaggio alla base dell’economia circolare: le risorse esistenti non dovrebbero essere sprecate.