Il team IntactGP ha annunciato la formazione per la stagione 2027 del Moto3: al volante la promessa spagnola Fernando Bujosa affiancato dal compagno di squadra Jesus Rios. La decisione arriva dopo che Bujosa ha conquistato uno dei tre posti d’onore nella Rookies Cup 2026 garantendosi così un ingresso anticipato nel Motomondiale, nonostante l’età minima di 18 anni prevista dal regolamento.

Il percorso di Bujosa dalla European Talent Cup alla Moto3

Nel 2025 Fernando Bujosa ha dominato la European Talent Cup allora denominata Moto4, aggiudicandosi il titolo assoluto. Questo successo gli ha aperto la porta della MotoJunior dove ha corso nella stagione corrente con il team Ac Racing. Nonostante le prestazioni competitive, una serie di circostanze sfortunate ha impedito di consolidare una posizione stabile in classifica, limitando le opportunità di un salto diretto alla Moto3.

La brillante stagione nella Rookies Cup 2026

Parallelamente, Bujosa ha partecipato alla Rookies Cup 2026 dimostrando costanza e velocità su tutti i circuiti. Il suo miglior risultato è arrivato nell’ultima gara austriaca, dove ha lottato fino all’ultimo turno contro Benat Fernandez. Anche se non ha rubato il titolo, la sua regolarità gli ha assicurato il prezioso pass per la categoria superiore, trasformando un potenziale in una concreta opportunità per il 2027.

IntactGP punta sulla coppia spagnola per il prossimo anno

Il direttore sportivo Peter Ottl responsabile delle scelte di squadra, ha dichiarato che la decisione di ingaggiare Bujosa e Rios è frutto di un’attenta valutazione di diversi profili sportivi. L’obiettivo è creare una formazione completamente spagnola, capace di portare nuova energia e competitività al team nella prossima stagione. IntactGP ha così scelto di investire su giovani talenti già affermati nei programmi di sviluppo europei.

Chi è Jesus Rios e il suo passaggio da Snipers

Jesus Rios proviene dalla squadra tedesca Snipers dove ha maturato esperienza nella Moto3 durante le ultime stagioni. Il suo trasferimento a IntactGP rappresenta un’opportunità di rilancio, in un ambiente che punta a costruire una sinergia tra due corridori spagnoli. Rios porta con sé una buona dose di esperienza e una conoscenza approfondita dei circuiti europei, elementi che completano il profilo di Bujosa.

L’annuncio di IntactGP non solo segna l’inizio di una nuova avventura per Bujosa e Rios, ma promette anche una revisione della griglia del Moto3, dove la presenza di una coppia spagnola potrebbe alterare le dinamiche di gara. Gli appassionati seguiranno con interesse le prime prove di questa nuova alleanza, in attesa di vedere se la combinazione di talento emergente e esperienza consolidata riuscirà a sfidare le tradizionali potenze della categoria.