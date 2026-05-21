Itala 35, il ritorno del brand storico con una SUV media dal sapore italiano

Il nome Itala torna a essere protagonista nel mondo dell’auto: il progetto di rilancio parte da un modello che guarda al mercato contemporaneo, la Itala 35. Dietro l’operazione c’è l’iniziativa Historic Italian Brands (HIB), promossa da Massimo Di Risio e sostenuta da un piano industriale denominato Fabbrica Italia. L’idea è semplice ma ambiziosa: riportare in vita marchi con radici storiche servendosi di competenze moderne e di una filiera che mixa fornitori internazionali e lavorazioni italiane. Il risultato punta a offrire un prodotto competitivo nel segmento delle SUV medie.

La strategia commerciale e produttiva si basa su scelte molto concrete: la piattaforma e il powertrain arrivano dal gruppo cinese GAC, mentre la veste estetica è firmata da Italdesign. A completare il quadro, la gestione degli interni, dell’elettronica e delle componenti dinamiche coinvolge fornitori italiani coordinati da figure con esperienza internazionale come Roberto Fedeli. L’approccio consente di contenere i costi pur offrendo dotazioni e finiture che richiamano il patrimonio del made in Italy.

Caratteristiche tecniche principali

La Itala 35 è una crossover media lunga 4.410 mm, pensata per accontentare chi cerca spazio e comfort senza rinunciare allo stile. Sotto al cofano troviamo un propulsore 1.5 turbo a iniezione diretta da 170 CV e 270 Nm di coppia, accoppiato a un cambio a doppia frizione a sette rapporti e alla trazione anteriore. Le prestazioni dichiarate parlano di uno 0-100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 190 km/h, con consumi medi indicati attorno a 6,8 l/100 km (circa 14,7 km/l).

Dotazione e spazio a bordo

Il layout interno offre cinque posti e un bagagliaio da 341 litri, estendibile a 1.271 litri abbattendo gli schienali posteriori. L’equipaggiamento di serie è ricco: cerchi da 20″ con pneumatici Pirelli Zero, tetto panoramico apribile, sistema di infotainment con display da 10,25″ e una strumentazione digitale da 7″. Sono presenti anche tecnologie come la ricarica wireless per smartphone, la telecamera a 360° e sistemi di assistenza alla guida di livello 2, con soluzioni pensate per offrire comodità e sicurezza alla guida.

Il piano industriale e la rete commerciale

Il progetto produttivo si articola attorno a Fabbrica Italia, la società che gestirà due nuovi impianti a Macchia d’Isernia dedicati a Itala e Osca. Il piano prevede investimenti significativi e la creazione di posti di lavoro diretti: si parla di 50 milioni di euro di investimenti e circa 500 assunzioni. La prima fabbrica, costruita con aziende italiane, è stata concepita per avere elevata flessibilità operativa, in modo da adattare rapidamente le linee alla domanda commerciale.

Showroom e presenza sul territorio

Il lancio commerciale prevede una rete di vendita che partirà da uno showroom-tappezzeria a Torino, gestito dal Gruppo Biauto, dove sono esposti prototipi e pezzi storici del marchio Osca. L’obiettivo dichiarato dal progetto HIB è ambizioso: aprire 50 showroom sul territorio nazionale entro la fine del 2026, per poi estendere la distribuzione ai mercati esteri. Questa strategia commerciale punta a ricostruire visibilità e fiducia attorno al brand, accompagnando il ritorno del prodotto con una presenza capillare.

La gamma futura e le varianti elettrificate

La Itala 35 è solo il primo capitolo di una gamma che comprenderà altri modelli, con un chiaro spostamento verso le motorizzazioni elettrificate. Dopo la 35 sono previste altre SUV come la 56 (4,68 metri, con soluzione range extender) e la 61 (4,98 metri, ibrida plug-in da 231 CV), oltre a una compatta da 3,9 metri pensata per la mobilità urbana. Le successive proposte includeranno architetture plug-in, full hybrid, range extender e BEV, a conferma della volontà di coprire diverse esigenze dei clienti moderni.

In sintesi, il rilancio di Itala combina elementi di ricchezza storica e soluzioni produttive contemporanee: design italiano, tecnologia GAC, fornitori nazionali per finiture e dinamica, e un piano industriale che punta a creare occupazione e rete vendita. La Itala 35 si propone come il primo tassello concreto di una rinascita che guarda sia al mercato interno che alle ambizioni internazionali del marchio.