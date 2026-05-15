Leva frizione CRZ ERZ PRO con coperchio ad alte prestazioni

Per chi vive la pista, ogni dettaglio meccanico conta: la leva della frizione e il coperchio della frizione per CRZ ERZ PRO sono componenti studiati per offrire un controllo più immediato e una lunga vita operativa. Questi ricambi combinano un design funzionale con materiali studiati per resistere all’usura tipica del motocross, consentendo al pilota di concentrarsi sulla guida e sulle manovre tecniche senza compromessi.

Il progetto punta a bilanciare leggerezza e robustezza: la leva agevola l’azionamento rapido e il coperchio migliora la modulazione, cioè la capacità di dosare la potenza in uscita dalla frizione. L’insieme è pensato per essere ergonomico e adattabile, con finiture che si prestano anche a personalizzazioni estetiche per i piloti che vogliono distinguersi in pista.

Caratteristiche tecniche e materiali

La scelta dei materiali è centrale per le prestazioni: la struttura principale è in alluminio leggero con trattamento superficiale anti-corrosione, pensato per resistere agli urti e all’abrasione tipici del fuoristrada. Alcune parti secondarie impiegano plastica rinforzata per assorbire vibrazioni e alleggerire il complesso. Il trattamento superficiale aumenta la longevità e mantiene un aspetto curato anche dopo molte ore di utilizzo.

Finiture e personalizzazione

La componentistica è disponibile con diverse opzioni di colore e finitura, in modo da abbinarsi al resto della motocicletta. La qualità delle superfici è studiata non solo per l’estetica ma anche per ridurre l’accumulo di sporco e facilitare la manutenzione. Il design sportivo valorizza l’ergonomia e contribuisce a un feeling diretto e sicuro durante le fasi di guida più impegnative.

Compatibilità ed ergonomia

Questa leva e il relativo coperchio sono progettati per i modelli CRZ ERZ PRO e si adattano ai piloti che utilizzano biciclette da motocross con diverse cilindrate: 150cc, 250cc, 300cc e 450cc. L’installazione è pensata per essere semplice e veloce, permettendo la sostituzione anche durante le giornate in pista senza attrezzi complessi. La compatibilità è dettagliata per garantire un montaggio sicuro e preciso.

Ergonomia in pista

La leva presenta una forma studiata per ridurre l’affaticamento della mano e migliorare il controllo nelle cambiate ripetute: la regolazione della portata permette di adattare la distanza della leva a mani di differenti dimensioni. Il coperchio della frizione contribuisce a una modulazione precisa della frizione, utile nelle situazioni tecniche come salti, curve strette e ripartenze su terreni insidiosi.

Installazione, manutenzione e durata

L’installazione è agevole e supportata da istruzioni chiare; la componente è stata progettata per essere montata senza modifiche strutturali alla moto. Per preservare la durata del sistema si consiglia una manutenzione periodica: pulizia dopo le uscite, controllo delle viti di fissaggio e verifica dell’usura delle superfici di contatto. Il trattamento superficiale riduce la necessità di interventi frequenti, ma una manutenzione regolare assicura performance costanti.

Consigli pratici

Per evitare malfunzionamenti è utile effettuare controlli prima e dopo le sessioni: verificare che la leva non abbia giochi e che il coperchio non presenti crepe o deformazioni. In caso di impatto importante è consigliabile sostituire i componenti interessati. Il riferimento parte per eventuali ordini o verifiche tecniche è 03060236-5, utile per richiedere ricambi identici o compatibili.

Sicurezza e obblighi normativi

Ricordiamo che molte motociclette e accessori destinati al fuoristrada possono essere non omologati per la circolazione su strade pubbliche: il loro impiego è quindi limitato a piste private chiuse, conformi alle disposizioni dell’articolo R 331-21 del Codice Sportif francese. È fondamentale distinguere tra prodotto da uso sportivo e veicolo per la circolazione, per valutare obblighi e responsabilità.

Regole per i minori e registrazione

Le normative prevedono restrizioni per i minori: i veicoli non omologati non devono essere acquistati o utilizzati da soggetti sotto i 14 anni salvo attività organizzate da associazioni sportive riconosciute come FFM o UFOLEP, e i minori fino a 16 anni devono essere sempre sorvegliati da un adulto. Inoltre, è necessario registrare il veicolo presso il Ministero dell’Interno entro 15 giorni dall’acquisto tramite il servizio online su service-public.fr per ottenere il numero di identificazione da incidere sul telaio.

Per la sicurezza personale in pista è obbligatorio indossare equipaggiamento adeguato: casco omologato, occhiali protettivi tipo motocross, guanti, protezioni per gomiti e ginocchia, e una protezione toracica. Queste precauzioni, abbinate a componenti di qualità come la leva della frizione e il coperchio della frizione, contribuiscono a ridurre i rischi e a migliorare l’esperienza di guida in fuoristrada.