In questo articolo vi spiegheremo perché non dovreste comprare un’auto diesel. Esamineremo i principali punti discussi e cercheremo di fare il punto della situazione.

Perché non dovreste comprare un’auto diesel: i principali svantaggi

Oggi ci sono più di 10 milioni di auto diesel sulle nostre strade e fino a poco tempo fa rappresentavano quasi la metà delle nuove auto immatricolate ogni anno.

Tuttavia, il governo deve ora affrontare i livelli di inquinamento nelle nostre città, perché è stato citato in giudizio dalla Commissione Europea per aver ripetutamente violato i limiti di inquinamento atmosferico. L’annuncio del divieto di circolazione per le auto a benzina e diesel fa parte di un piano da 3 miliardi di euro per affrontare l’inquinamento atmosferico in risposta all’azione legale.

Gli ossidi di azoto (NOx) prodotti dai motori diesel sono una delle cause dell’inquinamento atmosferico.

Per questo motivo, oltre ad annunciare l’introduzione di tariffe aggiuntive per i diesel più vecchi e più inquinanti se guidati nelle aree urbane nelle ore di punta, il governo ha modificato il sistema di fasce di tassazione stradale per le nuove auto in modo che, dopo il primo anno, i proprietari di auto a benzina e diesel paghino la stessa tariffa.

Quanto inquinano le auto diesel?

Sebbene le auto con motore diesel emettano più particolato di quelle a benzina, le loro emissioni di CO2 sono generalmente inferiori.

È inoltre importante notare che i diesel più vecchi hanno emissioni di particolato e di CO2 molto più elevate rispetto a quelli più recenti e che l’Unione Europea ha introdotto una serie di norme sulle emissioni a partire dal 1992.

Le prime norme europee sulle emissioni, applicabili a tutte le auto nuove immatricolate a partire dal gennaio 1993, fissavano un limite massimo di 2,72 g/km di monossido di carbonio (CO) e 0,97 g/km di NOx per i motori diesel.

Sono stati apportati miglioramenti significativi con la norma Euro 5, che si applica alle auto immatricolate dopo il gennaio 2011. Per rispettare il limite di 0,18 g/km di NOx, le auto con motore diesel dovevano essere dotate di filtri antiparticolato (DPF) che catturano il 99% di tutto il particolato prima che fuoriesca dallo scarico.

Le ultime auto con motore diesel (quelle vendute a partire da settembre 2015) sono conformi alla normativa Euro 6 e sono le più pulite della storia. Oltre a essere dotate di DPF, sono dotate di sistemi che convertono la maggior parte degli NOx del motore in azoto e acqua, in gran parte innocui; secondo la normativa, le loro emissioni di NOx non possono superare i 0,08 g/km.

Quindi, cosa dovrei fare?

Optare per auto di classe ambientale Euro 5 o Euro 6 sarebbe l’ideale. In quel caso, le auto diesel inquinano molto meno e sono decisamente più sicure in strada. Di conseguenza, avrete anche meno limitazioni. Ad ogni modo, la scelta spetta esclusivamente a voi.

