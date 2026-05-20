Pacchetti MotoGP: accessi esclusivi, lounge e tour dietro le quinte

Se desideri trasformare una giornata di corse in un ricordo indimenticabile, i pacchetti ufficiali MotoGP offrono opzioni pensate per ogni tipo di appassionato. Dagli ingressi anticipati in griglia di partenza agli esclusivi pass per il paddock, ogni proposta combina accesso privilegiato e servizi di alta gamma. Tra le attività disponibili si trovano esperienze specifiche come il Tissot Sprint Race Grid Access e il Moto2™ Race Grid Access, disegnate per far vivere l’emozione del pre-gara a contatto diretto con i protagonisti.

Le offerte non sono solo momenti in pista: l’ospitalità è elevata attraverso spazi riservati come la Premier Lounge e il MotoGP VIP Village™, dove sono previsti servizi di ristorazione e open bar di qualità. Alcune attività prevedono la presenza di ospiti speciali, come le apparizioni e le sessioni di Q&A di piloti o talenti emergenti; è importante ricordare che alcune presenze possono variare e che molte esperienze richiedono un’età minima di 15 anni per partecipare.

Accesso alla griglia e attività adrenaliniche

Per chi cerca l’adrenalina del paddock e della griglia, i pacchetti includono opzioni per salire direttamente sul nastro di partenza e osservare i preparativi immediatamente prima dello spegnimento delle luci. Il Grid Access per sprint race o gare di supporto permette di percepire l’atmosfera elettrica che precede la partenza, mentre il Podium Photo Opportunity offre la possibilità di immortalare un momento iconico sul podio ufficiale. Le opportunità variano da ingressi giornalieri a combinazioni per più giorni, pensate per chi vuole vivere più fasi del weekend.

Dettagli sugli accessi alla griglia

L’accesso alla griglia, sia per lo sprint che per le gare di supporto, è regolato da requisiti di età e da posti limitati: è obbligatorio aver compiuto 15 anni per partecipare a queste attività. I titolari di Grid Access camminano sul manto dell’aria dedicata alle partenze e possono osservare da vicino piloti, team e mezzi prima del via. Questo tipo di esperienza è ideale per chi desidera vivere il contatto diretto con la scena competitiva, sentendo l’intensità del momento in cui le scuderie finalizzano le ultime regolazioni.

Passeggiate, tour al servizio e il paddock

Il pacchetto include anche il 2-Day Paddock Pass e il Guided Paddock Tour, che consentono di esplorare il cuore operativo delle gare: le team box, le aree tecniche e i canali di lavoro dei meccanici. Esperienze come il Team Garage Experience si svolgono durante i tour guidati e permettono di parlare con gli ingegneri mentre le moto vengono preparate. Per chi cerca un punto di vista alternativo, il Service Road Tour e i tour in camion sul tracciato offrono prospettive simili a quelle di un pilota, ampliando la percezione del circuito.

Hospitality, lounge e servizi esclusivi

L’accoglienza nei pacchetti ufficiali punta alla qualità: la Premier Lounge garantisce ambienti climatizzati, colazioni e pranzi a buffet curati e un open bar con prosecco, birra, vino e cocktail selezionati. Gli ospiti della lounge hanno accesso a intrattenimenti dedicati e possono massimizzare l’esperienza con attività riservate ai possessori del pacchetto MotoGP Premier. Inoltre, il MotoGP VIP Village™ posizionato sul tetto del Pit Building offre una terrazza scoperta con vista sulla linea di partenza e sulle curve iniziali, perfetta per chi non vuole perdere nemmeno un istante dell’azione in pista.

Servizi gastronomici e ospitalità

La formula gastronomica è pensata per offrire un viaggio di sapori durante il weekend: piatti selezionati dagli chef, taglieri di formaggi e salumi e piccole tentazioni pomeridiane sono parte dell’offerta. Il Premier Lounge rappresenta un punto di relax dopo le emozioni in pista, mentre il MotoGP VIP Village™ combina vista panoramica e comodità. Gli ospiti possono usufruire di attività esclusive e di servizi che rendono il soggiorno in circuito confortevole e ricco di contenuti.

Consigli pratici per scegliere il pacchetto giusto

La scelta dipende dal tipo di esperienza che cerchi: se prediligi la vicinanza all’azione, opta per l’accesso alla griglia, il paddock e la pit lane walk. Per un approccio più rilassato ma altrettanto esclusivo, la Premier Lounge e il VIP Village assicurano comfort e servizi premium. Considera inoltre le attività speciali come la Sessione Q&A con personaggi del paddock o la presenza di ospiti come Fermin Aldeguer, ricordando che le apparizioni possono essere soggette a variazioni. Infine, verifica requisiti di età e le normative sanitarie locali che possono influire sull’accesso alle singole esperienze.

Tutte le proposte menzionate sono studiate per offrire un equilibrio tra emozione, vicinanza ai protagonisti e qualità dell’ospitalità. Scegliendo il pacchetto più adatto potrai vivere il weekend di gara con privilegi esclusivi, ricordi fotografici e momenti dietro le quinte che vanno oltre la semplice visione delle gare.