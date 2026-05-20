Alleanza possibile tra Gucci e Alpine: quando il lusso corre in Formula 1

Negli ambienti della Formula 1 si parla di un possibile ingresso di Guccio Gucci SpA sulle monoposto del team Alpine. Le conversazioni sono in corso e, secondo fonti vicine alla vicenda, non è stata ancora presa una decisione finale: il dialogo tra le parti rimane aperto e in fase esplorativa. La sponsorizzazione verrebbe a integrare un progetto che mescola immagine, marketing e posizionamento globale, in cui la visibilità in pista è considerata un asset strategico per i marchi di alta gamma.

Da parte sua il team ha confermato di essere alla ricerca di nuove opportunità commerciali: un portavoce ha sottolineato come Alpine sia costantemente impegnata a valutare partnership di alto profilo. Gucci, interpellata, ha scelto di non rilasciare commenti ufficiali. Questi contatti si inseriscono in un quadro più ampio di ricollocamento commerciale per la scuderia, che guarda a partner capaci di sostenere sia l’immagine sia obiettivi economici a medio termine.

Perché Gucci potrebbe scegliere la Formula 1

La Formula 1 propone un palcoscenico globale e una platea internazionale che attrae sempre più marchi del lusso. Per Gucci l’ipotesi di affiancare il proprio nome a una monoposto rappresenterebbe un modo per rafforzare la brand awareness presso segmenti di pubblico ad alto potere d’acquisto, oltre a creare sinergie con iniziative di marketing e hospitality. Alpine, dal canto suo, cerca partner che contribuiscano a ridefinire la propria immagine dopo stagioni non sempre lineari: la convergenza tra moda e motorsport non è nuova, ma oggi è particolarmente intensa.

Il ruolo delle risorse strategiche

Nel valutare l’operazione entrano in gioco elementi come la visibilità televisiva, le attivazioni negli eventi e il legame con altre iniziative del gruppo proprietario. Kering, che detiene Gucci, e Renault, azionista di riferimento di Alpine, condividono canali di interesse che rendono plausibile una cooperazione su più livelli. Queste valutazioni non sono solo estetiche: la sponsorizzazione in F1 è anche una scelta industriale che richiede impegni finanziari e una chiara strategia di ritorno sull’investimento.

Il contesto interno al team e le considerazioni economiche

Alpine ha vissuto alti e bassi recenti: dopo il quarto posto nel 2026 il team ha ottenuto una valutazione significativa, intorno ai 900 milioni di dollari, a seguito degli investimenti di Ryan Reynolds e di RedBird Capital Partners nel 2026. Negli anni successivi la squadra ha affrontato stagioni difficili, ma mostra segnali di risalita nell’annata corrente. Parallelamente, l’attuale leadership di Renault ha indicato la necessità di misure orientate alla razionalizzazione dei costi, una priorità che influisce anche sulle scelte commerciali e sulle partnership sportive.

Leadership e decisioni strategiche

Un elemento che accomuna le parti è la presenza di figure manageriali con esperienze incrociate: Luca de Meo, nominato amministratore delegato di Kering nel 2026, è stato in passato al vertice di Renault, società che possiede la quota di maggioranza di Alpine, e ha sfruttato la F1 per aumentare il profilo del marchio Alpine. Inoltre, l’attuale amministratore delegato di Renault, François Provost, che ha assunto l’incarico a luglio, ha posto l’accento su efficienza e controllo dei costi, fattori che determineranno tempi e forme di eventuali accordi.

Il fenomeno più ampio: il lusso che entra in pista

L’ipotesi Gucci-Alpine si inserisce in una tendenza più ampia: i brand della moda e del lusso vedono la Formula 1 come uno spazio privilegiato per raccontare il proprio universo. Tra gli esempi più recenti c’è l’accordo decennale di LVMH a partire dal 2026, e collaborazioni già avviate come quelle tra Ferrari e Giorgio Armani, Aston Martin e Hugo Boss, o McLaren e Tumi. Questo movimento conferma come la F1 sia diventata un laboratorio per partnership che vanno oltre il semplice logo sulla carena: si tratta di co-branding, esperienze esclusive e progetti di comunicazione con valore aggiunto.

Infine, vale ricordare che la collaborazione attuale di Alpine con BWT, riconoscibile per la livrea rosa e blu, è destinata a concludersi al termine della stagione in corso, aprendo così lo spazio per nuove intese. Qualunque sia l’esito delle trattative con Gucci, la dinamica conferma che la Formula 1 continua a essere terreno di sperimentazione per accordi tra industria automobilistica e mondo del lusso, con impatti sia sul piano dell’immagine sia su quello economico.