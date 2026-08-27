Italia in campo: record storici e problemi tecnici nella pallavolo

La nazionale italiana di pallavolo ha vissuto momenti intensi tra record storici e problemi tecnici durante le ultime partite.

La nazionale italiana di pallavolo ha vissuto giorni intensi, segnati da record storici e imprevisti tecnici. Le partite recenti hanno offerto emozioni forti sia in campo che fuori, con momenti di tensione e di grande soddisfazione.

Le azzurre hanno dimostrato grande resilienza, superando ostacoli tecnici e raggiungendo traguardi significativi. Intanto, gli azzurri hanno scritto una pagina di storia con una performance eccezionale.

Il blackout tecnico durante Croazia-Italia

Durante la partita tra Croazia e Italia di pallavolo femminile, trasmessa su Raidue, i telespettatori hanno dovuto affrontare un blackout tecnico al terzo set. Il telecronista Marco Fantasia ha spiegato che il problema non dipendeva dalla volontà della regia italiana, ma da un disguido della regia internazionale.

Curiosamente, la partita trasmessa su Sky non ha subito interruzioni, lasciando molti spettatori perplessi. Fortunatamente, il tecnico Matteo Faccenda è intervenuto tempestivamente, risolvendo il problema giusto in tempo per il punto finale che ha permesso alle azzurre di vincere 3-0 contro la Croazia.

Al termine del match, il giornalista Edi Dembiski si è scusato con i telespettatori per il disguido tecnico. La squadra di Velasco tornerà in campo contro il Montenegro, sempre alla Scandinavian Arena di Goteborg, con inizio alle 15 in diretta su Raidue.

Il set più lungo della storia del volley

La storia del volley ha visto un capitolo epico a Reggio Calabria, dove il primo set tra Italia e Germania ha stabilito un record storico. Il parziale si è concluso sul punteggio di 66-64 in favore dei tedeschi, dopo un’ora e 29 minuti di gioco intenso.

Questo risultato ha battuto il precedente primato, detenuto dal match di VNL tra Argentina e Polonia, terminato 50-48 in 62 minuti di gioco. Il PalaCalafiore di Reggio Calabria è stato il palcoscenico di questo evento straordinario, ospitando il primo appuntamento della FIPAV Cup Men Elite.

La nazionale italiana è attesa a Messina il 28 agosto alle ore 20, al PalaRescifina, per affrontare Cuba, in diretta su Rai e Sky. Infine, il 30 agosto alle ore 21, gli azzurri chiuderanno il loro impegno contro il Brasile. I biglietti per le gare contro Cuba e Brasile sono ancora disponibili.

Formazione e aggiornamento per i tecnici

Reggio Calabria ha ospitato un importante incontro dedicato alla formazione e all’aggiornamento degli allenatori di pallavolo. Organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Calabria in collaborazione con il Settore Tecnico Regionale e il Comitato Territoriale FIPAV Reggio Calabria, l’evento ha visto la partecipazione di Roberto Ciamarra e Marco Meoni, tecnici della nazionale seniores.

I due esperti, attualmente impegnati a Reggio Calabria e poi a Messina nel collegiale della nazionale in vista degli Europei, hanno condiviso le loro competenze con i partecipanti. Questo incontro rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento continuo del volley italiano.