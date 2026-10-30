Scopri passo passo come decifrare il codice sul pneumatico e quali regole seguire per cambiare misura in sicurezza.

Quando si osserva il fianco di un pneumatico, i numeri e le lettere che vi sono impressi non sono casuali: rappresentano una specie di “DNA” che descrive dimensioni, capacità di carico e limiti di velocità. Conoscere il significato di questi simboli è fondamentale per scegliere il pneumatico giusto, rispettare le normative e mantenere le prestazioni del veicolo.

In questo articolo verrà illustrato, passo dopo passo, come leggere il codice alfanumerico più comune (ad esempio 205/55 R16 91V), dove reperire le misure corrette e quali regole osservare se si intende variare dimensione o montare pneumatici di ricambio.

Il significato dei gruppi di numeri e lettere

Il primo numero indica la larghezza del pneumatico in millimetri. Nel caso di 205/55 R16 91V, il valore 205 corrisponde a 205 mm di larghezza del battistrada. Il secondo valore, espresso in percentuale, è il rapporto di aspetto: 55 significa che l’altezza del fianco è il 55 % della larghezza, quindi circa 113 mm.

La lettera R sta per costruzione radiale, la tipologia più diffusa nelle auto moderne. Il numero successivo, 16, è il diametro del cerchio in pollici, cioè la misura dell’anello di montaggio. Infine, la coppia 91V racchiude due informazioni: indice di carico (91 = capacità massima di 615 kg per pneumatico) e codice di velocità (V = velocità massima consentita di 240 km/h).

Indice di carico e codice di velocità

L’indice di carico è fondamentale per non sovraccaricare il pneumatico: valori inferiori a quelli consigliati riducono drasticamente la sicurezza. Il codice di velocità indica il limite massimo di velocità a cui il pneumatico può operare senza compromettere la tenuta e la durata. Quando si sceglie un pneumatico di ricambio, è consigliabile mantenere o superare i valori originali.

Calcolare larghezza, spalla e diametro passo per passo

Per determinare le dimensioni complessive, occorre seguire un ordine preciso: larghezza (mm), rapporto di aspetto (%), diametro del cerchio (pollici), indice di carico e codice di velocità. Partendo da 205/55 R16 91V, la larghezza è 205 mm, l’altezza della spalla è 0,55 × 205 ≈ 113 mm e il diametro totale della ruota si ottiene sommando due volte l’altezza della spalla al diametro del cerchio convertito in millimetri (16 in × 25,4 = 406,4 mm). Il risultato è una circonferenza di rotolamento di circa 2 018 mm.

Un calcolatore online o un semplice foglio di calcolo può velocizzare questi conti, ma è importante memorizzare la sequenza. Ripetere l’operazione per due pneumatici diversi permette di confrontare la circonferenza di rotolamento e verificare eventuali scostamenti.

Dove reperire le misure corrette e consigli di verifica

Il metodo più veloce è consultare il libretto di circolazione, dove il costruttore indica la misura originale. In alternativa, è possibile inserire la targa del veicolo su un motore di ricerca dedicato per ottenere le specifiche. Se si ha a disposizione l’attuale pneumatico, il codice sul fianco è valido purché corrisponda a una misura omologata per quel modello.

Per chi preferisce un’assistenza immediata, i centri specializzati, come Point S, verificano il codice presente sul pneumatico, lo confrontano con l’etichetta della portiera e con la documentazione di immatricolazione, e installano il pneumatico corretto. È anche il momento ideale per programmare il cambio stagionale, scegliendo ad esempio le linee Winter o Winterstar 4 Van per i veicoli commerciali.

Regole per variare dimensione e omologazione in Italia

In Italia, la normativa consente di modificare la misura solo se la circonferenza di rotolamento rimane entro ±3 % rispetto a quella originale. Questa soglia garantisce che tachimetro, ABS e sistemi di assistenza mantengano letture corrette. Superato questo intervallo, la nuova misura deve essere annotata sulla carta di circolazione e comunicata all’assicurazione.

Per verificare la compatibilità, basta inserire le misure originale e proposta in un comparatore di pneumatici; il risultato fornisce lo scostamento percentuale. Oltre al diametro, è necessario controllare che la larghezza del pneumatico sia adeguata al profilo del cerchio (larghezza del canale) e che non interferisca con passaruota o sospensioni. Quando si sceglie un indice di carico più alto, la pressione di insufflazione deve essere adeguata per mantenere le prestazioni e la sicurezza.

Se la misura originale non è più in produzione, è possibile ricorrere a una dimensione equivalente che rispetti la tolleranza del ±3 % e gli indici richiesti. Un professionista esperto o un centro autorizzato può suggerire l’alternativa più vicina, evitando problemi di omologazione.