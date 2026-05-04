Jacques Cornu, la storia del pilota svizzero che segnò la 250

Il mondo delle corse saluta Jacques Cornu, scomparso dopo una lunga malattia il lunedì 27 aprile. Per chi ha seguito il Motomondiale degli anni Ottanta, il suo nome evoca una figura capace di coniugare tecnica, continuità e professionalità in sella a una 250 competitiva. La notizia della scomparsa richiama l’attenzione su una carriera fatta di numeri concreti e di scelte che cambiarono il rapporto tra pilota e formazione.

Non era un personaggio urlato dai media, ma un punto di riferimento per molti colleghi e appassionati: la sua presenza era sinonimo di affidabilità e di rispetto per la corsa. Al di là dei risultati in pista, il percorso di Cornu comprende anche imprese nell’endurance e una seconda vita dedicata all’insegnamento, elementi che ne definiscono l’eredità sportiva.

La carriera nel Motomondiale e i numeri

Nel Motomondiale Jacques Cornu prese parte a ben 116 Gran Premi tra le classi di mezzo, raccogliendo 3 vittorie, 21 podi e 3 pole position. Questi dati raccontano una continuità di rendimento in un periodo in cui la classe 250 era estremamente competitiva, popolata da piloti agguerriti e motorizzazioni in rapida evoluzione. Le sue stagioni migliori rimasero quelle del 1988 e del 1989, quando chiuse terzo nella classifica mondiale della 250, dimostrando regolarità e capacità di interpretare piste diverse con equilibrio.

Vittorie e gare chiave

Le tre affermazioni iridate di Cornu arrivarono tutte nella 250: due successi nel 1988, nei Gran Premi di Austria e Francia, e una vittoria nel 1989 al gran premio del Belgio sul circuito di Spa. Ognuna di queste prove fu una testimonianza della sua capacità di sfruttare al meglio la moto e le condizioni di gara, elementi che spesso fanno la differenza in campionati serrati e ricchi di talento.

Successi nell’endurance e titoli nazionali

Prima di legare il proprio nome alla 250, Jacques Cornu aveva lasciato un segno nell’endurance: nel 1982 conquistò il titolo mondiale della specialità insieme a Jean-Claude Chemarin, risultato che attestò la sua versatilità e il valore nel team racing. A questo si aggiungono diversi titoli di campione svizzero nelle varie categorie, ulteriore dimostrazione di un percorso agonistico approfondito e di successo anche su scala nazionale.

Dal ritiro alla scuola piloti

Il ritiro dalle corse avvenne al termine della stagione 1990, ma per Cornu la fine della carriera agonistica non significò l’allontanamento dal mondo delle due ruote. Dopo il ritiro si dedicò all’attività didattica aprendo una scuola piloti e impegnandosi nella formazione: un modo pratico per trasferire conoscenze di assetto, controllo e sicurezza ai più giovani, e per mantenere viva la propria esperienza in un contesto diverso dalla competizione.

Stile, ricordo e lascito

Chi lo ricorda parla di uno stile di guida pulito, attento alla sostanza più che all’effetto. Jacques Cornu incarnò l’immagine del professionista che costruisce i propri risultati con pazienza e metodo: in pista bastavano una 250, una traiettoria azzeccata e la sua lettura sobria della gara per restare impressi. La sua figura rimane tra i nomi più importanti del motociclismo svizzero, appartenente a una generazione che ha fatto della tecnica e della resilienza il proprio punto di forza.

La scomparsa chiude un capitolo di storia per gli appassionati e per chi lo ha conosciuto da vicino: rimangono i numeri, i racconti delle gare e soprattutto l’impatto sulla formazione dei piloti che hanno potuto apprendere dai suoi insegnamenti. Il ricordo di Jacques Cornu persisterà nelle piste, nelle scuole di guida e nella memoria di chi segue il motociclismo con passione.