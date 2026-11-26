Il nuovo SUV elettrico di Kia punta sulla mobilità quotidiana delle famiglie con due batterie e un'autonomia dichiarata fino a 453 km

Kia EV2 è il nuovo SUV elettrico di segmento B della casa automobilistica sudcoreana e il modello più compatto della gamma a zero emissioni del marchio. Il veicolo è progettato, sviluppato e prodotto in Europa e si colloca come modello d’accesso all’offerta elettrica di Kia.

La vettura è disponibile con due capacità di batteria e un’autonomia dichiarata fino a 453 km, in attesa di omologazione WLTP. La dotazione comprende sistemi di assistenza alla guida, tecnologie per la connettività e soluzioni pensate per la versatilità degli interni.

Batterie, autonomia e ricarica

Sono previste due configurazioni: Standard Range da 42,2 kWh e Long Range da 61 kWh, con un’autonomia dichiarata rispettivamente di 317 e 453 km, con omologazione WLTP in corso. La versione Standard Range ha una potenza massima di 108 kW (147 hp) e una coppia di 255 Nm, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi e velocità massima di 160 km/h.

Entrambe le versioni adottano un’architettura elettrica a 400 V. La ricarica rapida in corrente continua dal 10 all’80% richiede 29 minuti per la batteria Standard Range e circa 30 minuti per quella Long Range. In corrente alternata la ricarica supporta potenze di 11 e 22 kW.

Il gruppo motopropulsore della Standard Range prevede una trazione anteriore, con un motore sincrono a magneti permanenti installato sull’asse anteriore. Il caricatore di bordo di serie arriva a 11 kW, mentre quello opzionale da 22 kW riduce la ricarica completa a circa 1 ora e 51 minuti.

Design e dimensioni

Il design riprende la filosofia stilistica Opposites United, già adottata sugli altri modelli elettrici del marchio. La carrozzeria presenta proporzioni verticali, passaruota pronunciati, una linea di cintura rialzata e gruppi ottici con firma luminosa Star-map Signature. La Standard Range misura 4060 mm di lunghezza, 1800 mm di larghezza e 1575 mm di altezza, e offre dieci colorazioni.

Interni, infotainment e sistemi ADAS

L’abitacolo dispone di sedili posteriori scorrevoli indipendenti e di un bagagliaio con capacità fino a 400 litri. La plancia integra il sistema ccNC, con un quadro strumenti digitale e uno schermo touch centrale da 12,3 pollici, oltre a un display da 5,3 pollici per la climatizzazione. Sono previsti anche la versione ccNC Lite e gli aggiornamenti software over-the-air.

La dotazione ADAS comprende Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Remote Smart Parking Assist Entry, Blind-spot View Monitor e Surround View Monitor. Kia EV2 è il primo modello del marchio a integrare l’In-Cabin Monitoring Unit, installata nello specchietto retrovisore interno: se il conducente non risponde, il sistema attiva la funzione Minimum Risk Manoeuvre, riduce la velocità ed emette segnali acustici.

Telaio, sicurezza su fondo scivoloso e insonorizzazione

La messa a punto del telaio tiene conto delle strade europee, con sospensioni e ammortizzatori calibrati per bilanciare la risposta dei due assi. Lo sviluppo ha previsto test invernali in Svezia su fondi innevati e ghiacciati, e per la guida su superfici a ridotta aderenza intervengono il controllo elettronico della stabilità (ESC) e la modalità Snow.

Lo Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) ha sviluppato soluzioni per contenere rumori e vibrazioni nell’abitacolo, tra cui rivestimenti dei passaruota, parabrezza acustico, vetri insonorizzati delle portiere ed elementi isolanti. Debutta inoltre in Europa Bold Motion Symphony, l’identità sonora del marchio con 20 suoni per diverse funzioni.

Produzione e lancio

La produzione di Kia EV2 è stata avviata nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia, interessato nel 2025 da interventi di modernizzazione della linea. La prima versione prodotta è stata la Standard Range con batteria da 42,2 kWh, mentre per le Long Range da 61 kWh e GT-Line l’avvio era previsto da giugno 2026.