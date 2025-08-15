Kimera EVO38: il restomod che unisce passato e futuro

La Kimera EVO38 è il restomod di cui tutti parlano! Scopri le sue caratteristiche uniche e il suo design ispirato alla storica Lancia 037.

Se sei un appassionato di auto e ti piace vedere come il passato può incontrare il futuro, preparati a rimanere colpito dalla Kimera EVO38! Questo restomod non è solo un’auto, è un’opera d’arte che celebra la tradizione automobilistica italiana, reimmaginando la leggendaria Lancia 037 in chiave moderna. 🚗✨ Non è più solo un sogno di nicchia, ma un fenomeno che sta guadagnando sempre più attenzione nel mondo delle auto d’epoca e delle reinterpretazioni contemporanee.

Un’evoluzione da non sottovalutare

Quando parliamo della Kimera EVO38, non possiamo limitarci a definirla come una semplice evoluzione della EVO37. Questa bellezza si presenta con un design audace e innovazioni tecnologiche che la distinguono nettamente dalla sua predecessore. Durante la Monterey Car Week 2025, abbiamo potuto ammirare la versione definitiva, battezzata Kelsey, che non ha deluso le aspettative. 😍

Il suo appeal visivo è immediato: linee aggressive, prese d’aria XXL e un muso che non passa inosservato. Ogni dettaglio è stato pensato per rendere omaggio alla Lancia SE038 “Mazinga”, un prototipo degli anni ’80. Ma la vera magia si cela sotto il cofano. Il motore da 600 CV non è solo potente, ma anche un gioiello di ingegneria, con un 2.2 4 cilindri mild hybrid che promette prestazioni entusiasmanti. Chi non vorrebbe sentirne il ruggito? 🔊

Design e tecnologia che si incontrano

La Kimera EVO38 non è solo un piacere per gli occhi, ma è anche un concentrato di tecnologia. L’albero di trasmissione visibile attraverso un cristallo sul tunnel centrale è solo una delle chicche che rendono questa auto unica. La leva del freno a mano idraulico, ispirata alle specifiche del WRC, e il sistema di raffreddamento del turbo sono altre innovazioni che la rendono perfetta sia per la strada che per la pista. Chi di voi la porterebbe a fare un giro? 🚀

Ma non è solo la meccanica a colpire. Gli interni, con Alcantara, pelle e fibra di carbonio, sono un inno al lusso e all’eleganza, mantenendo un’atmosfera rigorosamente analogica. Niente schermi digitali, solo il puro piacere di guidare. È come tornare indietro nel tempo, ma con tutte le comodità moderne. Un’idea che fa battere il cuore a molti puristi! ❤️

Un’edizione limitata da brividi

Con solo 38 esemplari in produzione, tutti già venduti, la Kimera EVO38 è destinata a diventare un pezzo da collezione. Ma cosa rende questo restomod così speciale? Forse è la sua capacità di unire il passato con il futuro, o la pura passione che si respira in ogni dettaglio. Quel che è certo è che stiamo assistendo a un nuovo capitolo nel mondo dei restomod, dove l’innovazione non ha limiti. Chi di voi ha già messo gli occhi su questo gioiello? 💎