La componentistica auto italiana resiste: export in calo ma bilancio ancora in attivo
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La componentistica auto italiana resiste: export in calo ma bilancio ancora in attivo

Nel primo bimestre del 2026 import ed export di componenti auto scendono, ma il valore aggiunto mantiene la bilancia commerciale italiana in attivo

Pubblicato il 21/05/2026 alle 10:38

Nel primo bimestre del 2026 il comparto della componentistica auto in Italia ha registrato una riduzione dei flussi commerciali secondo i dati diffusi da ANFIA. Le importazioni sono diminuite dell’1,4% mentre le esportazioni hanno segnato una flessione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2026. Nonostante questa diminuzione dei volumi, il sistema produttivo italiano ha dimostrato una notevole capacità di reazione: il saldo della bilancia commerciale del settore ha raggiunto un valore positivo di circa 1,1 miliardi di euro, lo stesso risultato ottenuto nello stesso periodo del 2026, a conferma della tenuta della filiera.

Questa stabilità è il frutto della combinazione tra specializzazione produttiva e prodotti ad alto valore aggiunto, che hanno compensato il calo quantitativo degli ordini esteri. Sul piano geografico l’Europa rimane centrale: il continente assorbe la quota principale degli scambi e agisce da elemento stabilizzante per le imprese italiane. Al tempo stesso emergono dinamiche extraeuropee interessanti: l’Asia e, in particolare, la Cina aumentano il loro peso nelle importazioni, mentre il Nord America rimane un mercato di riferimento per vendite selezionate, con quote che variano lievemente a seconda delle fonti.

Numeri chiave e interpretazione

Analizzando i numeri con attenzione, il calo relativo delle esportazioni è risultato più accentuato rispetto a quello delle importazioni, ma la struttura dei prezzi e la qualità del prodotto italiano hanno permesso di preservare un avanzo commerciale positivo pari a 1,1 miliardi di euro. Questo dato evidenzia come il settore non subisca soltanto l’effetto quantità, ma anche un posizionamento sui segmenti a maggiore valore che sostiene i ricavi. La capacità di mantenere il saldo in attivo nonostante il contesto meno favorevole mostra la resilienza delle supply chain nazionali e la centralità del made in Italy nella catena europea dell’automotive.

Geografia degli scambi: Europa, Asia e Nord America

La ripartizione geografica degli scambi conferma l’Europa come hub primario: il continente rappresenta il 78,8% del valore delle importazioni e il 83,3% del valore delle esportazioni di componenti. Tra i partner extraeuropei, l’Asia è il principale fornitore con il 16,4% del valore delle importazioni; la Cina si attesta come secondo Paese fornitore con il 9,1% delle importazioni totali. Sul fronte delle vendite oltreoceano, il Nord America è il principale sbocco extra-UE, con quote dell’ordine del 5,6%-6,2% delle esportazioni di componentistica a seconda delle rilevazioni, segnale di una presenza limitata ma significativa fuori dal continente.

Il confronto con i veicoli finiti

Il comportamento della componentistica si discosta nettamente dall’andamento dei veicoli completi nel medesimo periodo. Mentre l’import di autovetture nuove è cresciuto dell’1,1%, l’export di veicoli finiti ha segnato un calo pesante del 27,7% rispetto al 2026. Le autovetture pronte alla vendita hanno visto le esportazioni ridursi del 14,3%, e il segmento dei veicoli industriali ha accusato una contrazione ancora più marcata del 65,6%. Questi movimenti hanno generato un saldo commerciale fortemente negativo per le vetture, stimato intorno a -3,7 miliardi di euro, in netto contrasto con il risultato positivo del comparto componenti.

Ruolo della componentistica nella stabilità del sistema

La differenza tra i due universi mette in luce la funzione anticiclica dei produttori di pezzi di ricambio: mantenendo un saldo positivo di circa 1,1 miliardi, la componentistica contribuisce a sostenere l’intero tessuto industriale nazionale. Questo ruolo è legato non solo alla qualità dei prodotti, ma anche alla diversificazione dei mercati europei e alla forte interconnessione con i grandi poli produttivi dell’automotive, soprattutto in Germania, paese che assorbe quote rilevanti sia nelle importazioni che nelle esportazioni italiane.

Categorie merceologiche e concorrenza internazionale

All’interno del comparto emergono dinamiche differenziate per categoria: le parti meccaniche sono il principale motore positivo, con un saldo di 474,8 milioni di euro e esportazioni stabili per 1,31 miliardi. Al contrario, settori come pneumatici e articoli in gomma e la componentistica elettrica mostrano saldi negativi, rispettivamente per 70,5 milioni e 58,6 milioni di euro, in parte a causa dell’aumento delle importazioni. La crescente incidenza della Cina come fornitore (9,1% delle importazioni) segnala pressioni competitive che richiedono attenzione strategica da parte delle aziende italiane.

Implicazioni per la filiera e prospettive

Per la filiera italiana la priorità resta rafforzare il posizionamento sui segmenti a alto valore aggiunto, proteggendo al contempo le categorie più vulnerabili come pneumatici e componenti elettrici. L’integrazione europea e l’asse produttivo con la Germania continuano a essere fattori chiave di stabilità, ma la diversificazione verso mercati extraeuropei e la gestione della concorrenza asiatica saranno determinanti per il futuro. In sintesi, la capacità di innovare e di preservare la qualità produttiva rimane l’elemento centrale per conservare la tenuta finanziaria e la competitività internazionale del settore.

Scritto da Camilla Bellini
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