La componentistica auto italiana resiste: export in calo ma bilancio ancora in attivo

Nel primo bimestre del 2026 il comparto della componentistica auto in Italia ha registrato una riduzione dei flussi commerciali secondo i dati diffusi da ANFIA. Le importazioni sono diminuite dell’1,4% mentre le esportazioni hanno segnato una flessione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2026. Nonostante questa diminuzione dei volumi, il sistema produttivo italiano ha dimostrato una notevole capacità di reazione: il saldo della bilancia commerciale del settore ha raggiunto un valore positivo di circa 1,1 miliardi di euro, lo stesso risultato ottenuto nello stesso periodo del 2026, a conferma della tenuta della filiera.

Questa stabilità è il frutto della combinazione tra specializzazione produttiva e prodotti ad alto valore aggiunto, che hanno compensato il calo quantitativo degli ordini esteri. Sul piano geografico l’Europa rimane centrale: il continente assorbe la quota principale degli scambi e agisce da elemento stabilizzante per le imprese italiane. Al tempo stesso emergono dinamiche extraeuropee interessanti: l’Asia e, in particolare, la Cina aumentano il loro peso nelle importazioni, mentre il Nord America rimane un mercato di riferimento per vendite selezionate, con quote che variano lievemente a seconda delle fonti.

Numeri chiave e interpretazione

Analizzando i numeri con attenzione, il calo relativo delle esportazioni è risultato più accentuato rispetto a quello delle importazioni, ma la struttura dei prezzi e la qualità del prodotto italiano hanno permesso di preservare un avanzo commerciale positivo pari a 1,1 miliardi di euro. Questo dato evidenzia come il settore non subisca soltanto l’effetto quantità, ma anche un posizionamento sui segmenti a maggiore valore che sostiene i ricavi. La capacità di mantenere il saldo in attivo nonostante il contesto meno favorevole mostra la resilienza delle supply chain nazionali e la centralità del made in Italy nella catena europea dell’automotive.

Geografia degli scambi: Europa, Asia e Nord America

La ripartizione geografica degli scambi conferma l’Europa come hub primario: il continente rappresenta il 78,8% del valore delle importazioni e il 83,3% del valore delle esportazioni di componenti. Tra i partner extraeuropei, l’Asia è il principale fornitore con il 16,4% del valore delle importazioni; la Cina si attesta come secondo Paese fornitore con il 9,1% delle importazioni totali. Sul fronte delle vendite oltreoceano, il Nord America è il principale sbocco extra-UE, con quote dell’ordine del 5,6%-6,2% delle esportazioni di componentistica a seconda delle rilevazioni, segnale di una presenza limitata ma significativa fuori dal continente.

Il confronto con i veicoli finiti

Il comportamento della componentistica si discosta nettamente dall’andamento dei veicoli completi nel medesimo periodo. Mentre l’import di autovetture nuove è cresciuto dell’1,1%, l’export di veicoli finiti ha segnato un calo pesante del 27,7% rispetto al 2026. Le autovetture pronte alla vendita hanno visto le esportazioni ridursi del 14,3%, e il segmento dei veicoli industriali ha accusato una contrazione ancora più marcata del 65,6%. Questi movimenti hanno generato un saldo commerciale fortemente negativo per le vetture, stimato intorno a -3,7 miliardi di euro, in netto contrasto con il risultato positivo del comparto componenti.

Ruolo della componentistica nella stabilità del sistema

La differenza tra i due universi mette in luce la funzione anticiclica dei produttori di pezzi di ricambio: mantenendo un saldo positivo di circa 1,1 miliardi, la componentistica contribuisce a sostenere l’intero tessuto industriale nazionale. Questo ruolo è legato non solo alla qualità dei prodotti, ma anche alla diversificazione dei mercati europei e alla forte interconnessione con i grandi poli produttivi dell’automotive, soprattutto in Germania, paese che assorbe quote rilevanti sia nelle importazioni che nelle esportazioni italiane.

Categorie merceologiche e concorrenza internazionale

All’interno del comparto emergono dinamiche differenziate per categoria: le parti meccaniche sono il principale motore positivo, con un saldo di 474,8 milioni di euro e esportazioni stabili per 1,31 miliardi. Al contrario, settori come pneumatici e articoli in gomma e la componentistica elettrica mostrano saldi negativi, rispettivamente per 70,5 milioni e 58,6 milioni di euro, in parte a causa dell’aumento delle importazioni. La crescente incidenza della Cina come fornitore (9,1% delle importazioni) segnala pressioni competitive che richiedono attenzione strategica da parte delle aziende italiane.

Implicazioni per la filiera e prospettive

Per la filiera italiana la priorità resta rafforzare il posizionamento sui segmenti a alto valore aggiunto, proteggendo al contempo le categorie più vulnerabili come pneumatici e componenti elettrici. L’integrazione europea e l’asse produttivo con la Germania continuano a essere fattori chiave di stabilità, ma la diversificazione verso mercati extraeuropei e la gestione della concorrenza asiatica saranno determinanti per il futuro. In sintesi, la capacità di innovare e di preservare la qualità produttiva rimane l’elemento centrale per conservare la tenuta finanziaria e la competitività internazionale del settore.