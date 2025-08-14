La fine di un’era: Jeep Renegade esce di scena in Europa

Ragazze, ci sono notizie che fanno vibrare il cuore degli appassionati di auto! 🚗❤️ Dopo oltre dieci anni di carriera e milioni di unità vendute, la Jeep Renegade si prepara a chiudere il sipario sul mercato europeo. È un momento di riflessione per tutti noi che l’abbiamo vista crescere e che ci siamo affezionati a questo SUV. Ma che cosa significa davvero questa decisione e quale sarà il futuro del marchio Jeep in Europa? Facciamo un bel tuffo nel mondo di Renegade!

Un addio annunciato

Secondo quanto riportato, la produzione della Renegade terminerà entro la fine del 2025, e la notizia arriva direttamente da un portavoce di Stellantis. Questo è un chiaro segnale della nuova strategia del gruppo, che punta a concentrare l’offerta europea su modelli chiave come l’Avenger e la Compass. Ma chi di voi ha mai pensato che avremmo dovuto dire addio a un’icona come la Renegade? 😱

La Renegade, lanciata nel 2014, è stata prodotta nello stabilimento di Melfi ed è diventata rapidamente uno dei SUV più apprezzati in Italia, con oltre 500.000 unità vendute in Europa e oltre due milioni nel mondo. Questo è un record che parla chiaro! 🏆

Initialmente, il ritiro era previsto per lo scorso anno, ma il suo successo ha prolungato la vita del modello, che ha ricevuto un leggero restyling per il 2024. Chi non ha adorato il rinnovato sistema multimediale e le nuove dotazioni di sicurezza? Questo è giving me nostalgia vibes! 📅✨

Un futuro incerto

Con l’addio alla Renegade, Jeep lascerà un vuoto tra l’Avenger, che misura 4,08 metri e parte da 25.200 euro, e la Compass, che è più grande e parte da 41.900 euro. Non è esattamente una transizione dolce, vero? 🚧

Ci sono voci su una possibile erede della Renegade, basata sulla piattaforma Smart Car della Fiat Grande Panda, che potrebbe arrivare non prima del 2026-2027. Ma chi di voi pensa che sarà all’altezza della nostra amata Renegade? 🤔

Intanto, sul configuratore italiano di Jeep, possiamo ancora trovare l’E-Hybrid da 130 CV e l’ibrida plug-in 4xe. Chi ha già pensato di farsi un regalino prima che sparisca del tutto? 🎁💨

Cosa ci riserva il futuro di Jeep?

Il polo produttivo di Melfi si prepara a dire addio a un modello che ha rappresentato un grande volume di vendite, per concentrarsi su vetture basate sulla piattaforma STLA Medium. Ciò include la nuova generazione della Jeep Compass e la DS N°8, un’elettrica pensata per un mercato di nicchia. Ma chi di voi è pronto ad abbracciare il futuro elettrico? ⚡

In conclusione, l’uscita di scena della Renegade segna la fine di un’era. Ma non dobbiamo dimenticare che ogni fine porta con sé nuove opportunità. Quali modelli vorreste vedere nel futuro di Jeep? Fatemi sapere nei commenti! 💬❤️