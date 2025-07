La scelta di Jenson Button: lascia il team Jota-Cadillac

Jenson Button, ex campione del mondo F1, annuncia il suo addio al team Jota-Cadillac per dedicarsi alla famiglia. Scopri i dettagli!

Mentre la F1 si prepara a tornare in pista per il Gran Premio del Belgio, c’è una notizia che ha scosso il mondo del motorsport: Jenson Button ha deciso di lasciare il team Jota-Cadillac. Ma cosa significa questa scelta per lui e per il futuro delle gare endurance? 🤔

Il ritorno in pista e le aspettative

Dopo una pausa di tre settimane, la F1 riaccende i motori a Spa-Francorchamps, uno dei tracciati più iconici del mondiale. Con i suoi 7 km di saliscendi, questo circuito è sempre stato un palcoscenico di emozioni e sorprese. La Ferrari, emozionata, è pronta a debuttare con una nuova sospensione posteriore, sperando di avvicinarsi a quella che attualmente è la dominatrice, la McLaren. Ma non è solo la Ferrari a prepararsi: anche la Red Bull ha in serbo novità per mantenere viva la competizione. E mentre i team si preparano, Jenson Button prende una decisione personale che cambia le carte in tavola. Chi avrebbe mai pensato che un campione come lui potesse affrontare un cambiamento così importante? 💬

La carriera di Button e il suo nuovo percorso

Jenson Button, campione del mondo nel 2009 con Brawn GP, ha una carriera costellata di successi e continui cambiamenti. Dopo aver lasciato la F1 nel 2016, ha intrapreso un nuovo cammino nel mondo delle gare endurance, partecipando al FIA WEC e alla leggendaria 24 ore di Le Mans. Nel 2024, ha fatto il suo ritorno nel WEC con il team Jota, ma ora ha deciso di lasciare il suo posto da pilota titolare. Per quale motivo? Button ha chiarito che la sua priorità ora è la famiglia, una scelta che molti di noi possono comprendere, soprattutto a 45 anni. La sua ultima gara sarà la 8 ore di Sakhir in Bahrain, ma non si tratta di un ritiro definitivo: correrà part-time in altre categorie. Chi di voi ha vissuto un cambiamento simile nella propria carriera? 💭

Reazioni e impatto sul mondo del motorsport

La notizia dell’addio di Button ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo del motorsport. Molti fan lo considerano un punto di riferimento e la sua assenza si farà sentire. Ma dall’altra parte, ci sono anche coloro che comprendono e supportano la sua scelta. Unpopular opinion: è giusto mettere la famiglia al primo posto? 🤷‍♀️

In questo momento, mentre la F1 riaccende i riflettori e Button si prepara a una nuova fase della sua vita, si pongono molte domande. Come si evolverà la sua carriera? Riuscirà a mantenere viva la sua passione per il motorsport anche in un ruolo più limitato? E voi, cosa ne pensate di questa sua scelta? Fatecelo sapere nei commenti! #JensonButton #Motorsport