Le Speed Sisters di BMW Motorrad: un mix di design e innovazione

Se sei un appassionato di moto, preparati a rimanere colpito dalle ultime creazioni di BMW Motorrad! Ralf Eggl, il fondatore di Woidwerk, ha dato vita a due modelli speciali, la R 12 e la R 18, che insieme formano le “Speed Sisters”. Queste moto non sono solo mezzi di trasporto, ma veri e propri pezzi d’arte che catturano l’essenza della Baviera. Ma cosa rende queste moto così speciali? Scopriamolo insieme! 💬

Design ispirato alla Foresta Bavarese

Le “Speed Sisters” si distinguono per un accattivante schema di colori: tre quarti bianco e un quarto verde, un richiamo ironico al clima della Baviera. Ralf Eggl spiega con un sorriso che “Tre quarti dell’anno è inverno e l’altro quarto è freddo”. È un modo simpatico per raccontare il lungo inverno bavarese, un elemento che sicuramente non passa inosservato. Chi altro ha notato che il design parla anche del territorio? 🌲

Parliamo un po’ di dettagli! La R 12 è stata modificata per avere un look bobber, con un posteriore accorciato e un design elegante del fanale, che include indicatori sequenziali Kellermann Jetstream. La verniciatura è stata realizzata con grande cura e si integra perfettamente con il concept cromatico delle Speed Sisters. E non è solo una questione di estetica! La posizione di guida è stata ottimizzata grazie a un nuovo manubrio e pedane modificate, rendendo l’esperienza di guida ancora più sportiva e coinvolgente. È impossibile non farsi catturare da queste bellezze, vero? 🚀

Le modifiche alla R 12

La R 12 non è solo bella da vedere, ma è anche progettata per offrire performance superiori. Il telaio è stato rialzato di 15 mm per migliorare la reattività, e il sistema di scarico è stato sostituito con uno di Hattech in un elegante nero opaco. Ma non finisce qui! Il copri serbatoio in pelle e Alcantara, progettato tramite CAD e stampato in 3D, porta il logo del progetto, creando un legame visivo tra le due moto. Questa attenzione ai dettagli è davvero impressionante! Chi di voi ha mai pensato di personalizzare la propria moto in questo modo? 😍

La R 18: un viaggio su due ruote

Passando alla R 18, le modifiche continuano a stupire. Qui, il serbatoio è stato rialzato e ristretto di 30 mm, mentre la sella autoportante e galleggiante aggiunge un tocco di modernità. Ma non si tratta solo di estetica; anche le performance sono state migliorate con l’ammortizzatore Wilbers che alza il telaio di 20 mm e freni di alta gamma provenienti dalla BMW R 1300 GS. Chi non sognerebbe di affrontare la strada su una moto così? 🏍️💨

Ogni componente di questa moto è stato progettato con precisione. I supporti della carenatura, i fanali e persino gli indicatori di direzione sono stati creati internamente a Woidwerk. È incredibile pensare a quanto lavoro e passione ci siano dietro ogni singolo pezzo di queste moto! Ogni dettaglio racconta una storia, non credi?