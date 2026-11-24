Il tribunale dell'Aia blocca il SUV cinese BYD Ti7 nell'Unione Europea. JLR e BYD si preparano allo scontro legale.

Il tribunale dell’Aia ha vietato la vendita del SUV BYD Ti7 nell’Unione Europea, perché il suo design è ritenuto troppo simile a quello della Land Rover Defender. La decisione è stata presa venerdì 20 novembre ed è provvisoria: la causa nel merito deve ancora essere giudicata. Il provvedimento è arrivato nel pieno della disputa tra Jaguar Land Rover (JLR) e il costruttore cinese BYD.

Perché il giudice ha dato ragione a JLR

Secondo il tribunale, il Ti7 viola i diritti di proprietà intellettuale e le norme sul design di JLR. Il giudice ha individuato sei elementi che definiscono la Defender: le spalle bombate con angoli arrotondati, il cosiddetto signature panel, il taglio arrotondato dei passaruota, la linea vetrata continua, le proporzioni e la silhouette complessiva. Per il provvedimento, questi elementi dominano l’impressione generale e risultano quasi identici sul Ti7. Le differenze indicate da BYD, relative a gruppi ottici, griglia, paraurti, cofano, finestrini e passaruota, non sono state ritenute sufficienti a cambiare questa impressione.

Il caso si basa su un design registrato nell’UE nel 2018, prima del debutto dell’attuale generazione della Defender, avvenuto un anno dopo. JLR ha fatto valere la propria registrazione di design, non solo la somiglianza delle forme. La sentenza concede alle filiali europee di BYD una settimana dalla ricezione del giudizio per smettere di violare i diritti di JLR. Il divieto copre importazione, produzione, offerta di vendita, vendita, stoccaggio, consegna e commercializzazione del Ti7 nell’Unione Europea.

Il Regno Unito resta fuori dal divieto

La decisione riguarda solo l’Unione Europea. Il tribunale ha dichiarato di non avere giurisdizione sulla filiale britannica di BYD e ha respinto le richieste di JLR basate sui diritti di design nel Regno Unito. Il Ti7 è stato messo in vendita in Cina lo scorso anno e non è ancora disponibile nell’UE. Le consegne nel Regno Unito dovrebbero iniziare a gennaio.

Le reazioni di JLR e BYD

Un portavoce di JLR ha dichiarato: «Proteggiamo la nostra proprietà intellettuale e avviamo azioni legali quando necessario». Lo stesso portavoce ha aggiunto che il procedimento è in corso e che, al momento, non ci saranno altri commenti.

BYD ha risposto con una dichiarazione: «Contestiamo fermamente questa decisione e faremo ricorso». Nella nota, l’azienda sostiene anche che «Il BYD Ti7 è frutto di un lavoro di progettazione indipendente condotto da BYD e non viola alcun diritto di JLR».

Sul mercato, le azioni BYD sono scese del 4 per cento a Hong Kong nelle contrattazioni di lunedì mattina e hanno chiuso la seduta in calo dell’1,9 per cento.

Cosa succede ora

La sentenza è preliminare e JLR ha sei mesi per avviare il procedimento principale, se intende proseguire. BYD ha annunciato che presenterà appello, quindi la disputa potrebbe allungarsi. Il divieto resta in vigore finché non viene contestato con successo. Per ora, la BYD Ti7 non è in vendita in Europa e l’azienda non ha indicato piani concreti per il lancio nel Vecchio Continente.