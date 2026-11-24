Il mercato auto europeo cresce, ma i grandi gruppi tradizionali perdono terreno davanti ai costruttori cinesi.

Il mercato automobilistico europeo continua a crescere, ma a ottobre la crescita non ha premiato i grandi gruppi tradizionali. Secondo i dati Acea, l’associazione dei costruttori europei, nell’Unione Europea sono state immatricolate 939.447 automobili, il 2,6% in più rispetto a un anno fa. Si tratta del nono mese consecutivo di crescita, anche se con un ritmo inferiore rispetto a settembre.

Il dato complessivo nasconde però un cambiamento più profondo nella distribuzione delle quote. Mentre il mercato si espande, Volkswagen, Renault e Stellantis perdono terreno a favore dei costruttori cinesi, che avanzano con rapidità. Il quadro descritto dalle fonti è quello di un mercato che cresce in volume ma che non si traduce in vendite per l’industria europea.

Stellantis tra calo mensile e crescita da inizio anno

Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha immatricolato 129.902 vetture nell’Unione Europea, il 7% in meno rispetto a ottobre 2025, con una quota scesa dal 15,3% al 13,8%. Nell’Europa allargata, che comprende anche Regno Unito e Paesi Efta, il calo di Stellantis è dell’8%. Peugeot ha perso il 7,2%, Opel il 20,2%, mentre Citroën è cresciuta del 4,6% e Fiat del 6,4%. Alfa Romeo ha registrato la flessione più marcata, con un calo di circa il 38-39%, a seconda della fonte.

Nei primi dieci mesi il gruppo ha immatricolato 1,47 milioni di vetture nell’Unione, con un aumento del 3,9%. La quota da gennaio a ottobre è però scesa dal 15,8% al 15,6%, perché il mercato è cresciuto più di Stellantis. Una parte della presenza del gruppo in Europa passa attraverso Leapmotor, marchio cinese distribuito dalla joint venture controllata al 51% dal gruppo. Ad ottobre Leapmotor ha immatricolato 11.709 vetture, con un incremento del 279,3%. Sommando il marchio cinese, la quota di Stellantis da gennaio a ottobre sale al 16,5%. Secondo una delle fonti, sommando le immatricolazioni dei due operatori il calo mensile si riduce all’1,6%.

Volkswagen e Renault in calo

Il calo più pesante tra i grandi gruppi riguarda Volkswagen, primo costruttore europeo, che ha immatricolato 241.263 unità nell’Ue, con una flessione del 9% e una quota scesa dal 28,9% al 25,7%. Nell’Europa allargata la riduzione è del 7,6%. Tra i marchi del gruppo, Seat ha perso il 35,2% e Skoda il 12,1%, mentre Bmw è cresciuta del 4,1%. Renault ha perso l’8,5% nell’Ue, con Dacia in calo del 14,6%. Nell’Europa allargata il calo di Renault è del 9,8%.

Sul fronte cinese, Byd ha più che raddoppiato le immatricolazioni nell’Ue, con 30.974 vetture e un incremento del 128,1%, superando nel solo mese Citroën, Opel e Fiat. La sua quota è salita dall’1,5% al 3,3%. Nel complesso, secondo i dati Acea citati da una delle fonti, i sei gruppi cinesi Chery, Byd, Geely, Saic, Leapmotor e Xpeng sono passati dal 9% al 14,8% nell’Europa allargata in un anno.

Elettriche in crescita, Italia indietro

A sostenere il mercato sono soprattutto le auto elettriche. Ad ottobre nell’Ue le Bev hanno raggiunto 279.799 immatricolazioni, il 61,4% in più rispetto a ottobre 2025. Nei primi dieci mesi la loro quota è del 23,4%, contro il 16,4% dell’anno precedente. Le benzina e diesel insieme sono scese al 27,7%, dal 36,5%. Le ibride restano la motorizzazione più venduta, con una quota del 36%.

L’Italia mostra una dinamica diversa. Le immatricolazioni sono cresciute del 5% a ottobre, più di Germania e Spagna, ma meno della Francia. Sull’elettrico puro, però, il divario è ampio: a ottobre le vetture a batteria rappresentavano il 5,9% delle immatricolazioni italiane, contro il 37% della Germania e il 41,5% della Francia, secondo dati di settore riportati da una delle fonti. Per i costruttori europei la sfida, in questo quadro, è evitare che a raccogliere i benefici della transizione siano soprattutto i concorrenti stranieri.