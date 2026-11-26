Benzina in calo, sconto sul gasolio terminato: cosa cambia per automobilisti e acquirenti di auto

I prezzi dei carburanti continuano a scendere in Italia, ma lo sconto sul gasolio non è più attivo. Il taglio delle accise da 4,9 centesimi al litro, Iva compresa, è terminato dopo circa due settimane di vigenza, e il Governo ha scelto di non rinnovarlo.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio del Mimit, il prezzo medio self della benzina sulla rete stradale è poco sopra 1,94 euro al litro, mentre il gasolio è appena sotto 2,20 euro.

Benzina in calo, gasolio ancora alto

Il calo più netto riguarda la benzina, rimasta esclusa dagli ultimi tagli. Due settimane fa la benzina oscillava intorno ai 2 euro, mentre il gasolio restava attorno a 2,2 euro, vicino ai tetti fissati da Eni (1,99 e 2,25 euro), a cui si sono allineate le altre compagnie.

Il 25 novembre la benzina self era a 1,935 euro al litro, con una diminuzione di 4 millesimi rispetto al giorno precedente, mentre il gasolio self si attestava a 2,194 euro. Sulla rete autostradale la benzina arrivava a 1,965 euro e il gasolio a 2,242 euro.

Il petrolio scende e pesa sui listini

Il greggio Brent è sceso a 87,40 dollari al barile. Il riferimento europeo aveva toccato un picco di 118 dollari il 30 ottobre, per poi scendere sotto i 100 dollari il 4 novembre e raggiungere il minimo di 85,68 dollari nella seduta del 24 novembre. Il WTI si attestava a 80,92 dollari.

Tra i fattori del calo ci sono l’allentamento delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran e il recupero dell’offerta, con la ripresa dei flussi nel Golfo Persico e la riapertura dell’oleodotto libico di Sharara.

Perché un nuovo intervento sulle accise non è all’ordine del giorno

Un nuovo intervento sulle accise al momento non sembra in discussione, e se ne potrebbe parlare a inizio dicembre. Il meccanismo delle accise mobili, usato quasi ogni mese da marzo, si regge sull’extragettito Iva: le maggiori entrate dello Stato dovute ai rincari vengono contabilizzate a inizio mese e restituite sotto forma di sconto. Il bilancio di novembre si potrà misurare solo a mese chiuso.

Per chi deve acquistare un’auto usata o a basso consumo, il dato utile è il differenziale tra benzina e gasolio: con la benzina self sotto 1,93 euro e il gasolio ancora vicino a 2,20 euro, la forbice resta ampia. Chi valuta un’auto a benzina nel mercato dell’usato ha quindi un costo di rifornimento più contenuto rispetto a poche settimane fa, anche se il prezzo di acquisto dei veicoli non è un dato presente nel materiale.