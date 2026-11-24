Uno studio del Semel Institute dell'UCLA, pubblicato su Brain Research, rileva che circa venti minuti in moto riducono il cortisolo fino al 28% e aumentano vigilanza e attenzione visiva, in uno stato di "allerta calma" simile alla meditazione.

Una ventina di minuti in sella bastano per abbassare gli ormoni dello stress e alzare il livello di attenzione. È quanto emerge da uno studio neurobiologico del Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior dell’Università della California (UCLA), guidato dal neuroscienziato Don Vaughn e pubblicato sulla rivista scientifica Brain Research. I ricercatori volevano misurare in modo oggettivo che cosa accade nel corpo e nel cervello di chi guida una moto. Secondo i loro dati, la risposta fisiologica somiglia a quella di una leggera attività fisica abbinata a una seduta di meditazione.

La ricerca è stata realizzata con il supporto di Harley-Davidson. Il campione era composto da oltre cinquanta motociclisti esperti, monitorati durante sessioni di guida di circa venti minuti.

Elettroencefalogramma in movimento e analisi ormonali

Per raccogliere i dati il gruppo di Vaughn ha usato un elettroencefalogramma mobile, che registra l’attività cerebrale anche durante la guida, e ha affiancato a questo strumento le analisi ormonali. Così ha potuto osservare insieme la risposta del cervello e quella dell’organismo.

Il risultato più evidente riguarda lo stress. I biomarcatori ormonali legati alla tensione, a partire dal cortisolo, sono calati fino al 28% rispetto alle condizioni di riposo.

Nello stesso tempo il corpo non resta passivo. La guida lo attiva in modo naturale e controllato, con effetti misurabili sul sistema cardiovascolare.

Cuore e adrenalina: un allenamento leggero

Durante le sessioni i ricercatori hanno registrato questi valori:

frequenza cardiaca in aumento in media dell’11%, pari a circa dieci battiti al minuto in più;

in aumento in media dell’11%, pari a circa dieci battiti al minuto in più; livelli di adrenalina in crescita tra il 27% e il 29%.

Secondo gli studiosi, questa combinazione produce una stimolazione cardiovascolare simile a quella di un allenamento leggero. Il dato interessante è il contrasto con il calo del cortisolo: l’organismo si attiva mentre gli indicatori dello stress scendono.

Vigilanza da caffè, calma da meditazione

Sul piano cerebrale l’elettroencefalogramma ha mostrato un netto aumento della vigilanza e dell’attenzione visiva. I ricercatori paragonano l’effetto a quello di una tazza di caffè.

Lo studio mette a confronto anche la moto con l’automobile. Il comfort dell’abitacolo tende a favorire il “pilota automatico” mentale e quindi la distrazione. La moto, invece, chiede a chi guida una presenza costante.

Questa partecipazione continua porta a uno stato di “allerta calma”: chi guida resiste meglio agli stimoli superflui e mantiene la concentrazione su ciò che conta. Secondo i ricercatori è una condizione del tutto simile a quella osservata nei praticanti esperti di meditazione.

I confini dei risultati

Per leggere bene questi numeri bisogna tenere presenti le condizioni dello studio. Il campione era formato solo da motociclisti esperti e le sessioni duravano circa venti minuti. I dati descrivono quindi la risposta di chi ha già familiarità con la guida, su tragitti brevi.

Restano fuori dal perimetro dei risultati presentati due casi: i principianti, per i quali la moto può essere ancora fonte di tensione, e i viaggi lunghi, dove entra in gioco la fatica. Andranno verificati con ricerche future. Va ricordato anche che lo studio ha ricevuto il supporto di un costruttore del settore, un elemento da considerare insieme alla pubblicazione su una rivista scientifica come Brain Research.