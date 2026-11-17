Con 48 voti favorevoli, la commissione Ambiente del Parlamento europeo propone di abbassare al 95% il target CO₂ per il 2035, aprendo a e-fuel e biocarburanti. A dicembre 2026 il voto in plenaria.

Le auto nuove a benzina e diesel potrebbero restare in vendita in Europa anche dopo il 2035. Il 4 novembre 2026 la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato una proposta che abbassa gli obiettivi di riduzione della CO₂ per le nuove vetture e introduce margini di flessibilità per i costruttori. Il voto è finito con 48 favorevoli, 30 contrari e due astensioni. Alla base della scelta ci sono le richieste di diversi costruttori e Stati membri, preoccupati per le ricadute industriali ed economiche di una transizione affidata soltanto all’elettrico.

Il testo non modifica ancora la legge. Prima deve passare dall’assemblea plenaria di Strasburgo e poi dal negoziato con il Consiglio dell’Unione europea. Il voto però rimette in discussione un principio che sembrava acquisito: l’azzeramento delle emissioni allo scarico per tutte le auto nuove dal 2035.

Dal 100% al 95%: come cambierebbe il calcolo delle emissioni

Il regolamento approvato nel 2023 impone che dal 2035 le emissioni medie di CO₂ di auto nuove e veicoli commerciali leggeri scendano del 100% rispetto ai valori di riferimento del 2021. Formalmente non vieta alcuna tecnologia. Nei fatti, però, esclude la vendita ordinaria di modelli alimentati solo a benzina o a gasolio.

Nel dicembre 2025 la Commissione europea aveva già proposto di abbassare l’asticella al 90%. Le emissioni residue avrebbero potuto essere compensate con carburanti rinnovabili sostenibili e con acciaio a basse emissioni prodotto nell’Unione.

La commissione Ambiente si spinge più in là. La riduzione obbligatoria scenderebbe all’87,5%, con la possibilità di compensare un ulteriore 7,5% tramite crediti legati all’impiego di acciaio europeo a basso contenuto di carbonio. Il traguardo complessivo arriverebbe così al 95%, lasciando un 5% che non richiede compensazione.

Non sarebbe un liberi tutti per i motori a combustione. Benzina, diesel e ibride resterebbero a listino solo se la gamma di ciascun costruttore rispetta limiti di emissioni medie comunque molto severi.

La categoria VEEF per e-fuel e biocarburanti

Una delle novità più rilevanti è la nascita dei VEEF (Vehicles Running Exclusively on Eligible Fuels). Si tratta di auto e veicoli commerciali progettati per funzionare solo con carburanti che rispettano precisi requisiti ambientali. Ai fini della regolamentazione europea potrebbero essere considerati a emissioni zero.

Rientrerebbero in questa categoria i biocarburanti sostenibili, ottenuti da specifiche materie prime biologiche, e gli e-fuel, cioè carburanti sintetici prodotti combinando idrogeno rinnovabile e anidride carbonica.

Restano diversi punti aperti:

la reale disponibilità di questi carburanti;

i costi di produzione e distribuzione;

i controlli per garantire che i veicoli usino solo combustibili conformi.

Va poi chiarito un aspetto. La qualifica di emissioni zero è un criterio normativo: durante la combustione questi carburanti producono comunque CO₂. Per l’Italia, dove esistono già attività industriali e investimenti nei biocarburanti, si aprirebbero nuove prospettive. Quanto ampie, lo stabilirà il testo definitivo.

Supercrediti per le elettriche prodotte nell’Unione

L’elettrico resta il perno della strategia europea. La proposta introduce supercrediti per le auto a batteria costruite nell’Unione. Le elettriche lunghe fino a 4,2 metri varrebbero 1,4 veicoli nel calcolo delle emissioni medie del costruttore. I modelli particolarmente efficienti nei consumi varrebbero 1,2. Le vetture immatricolate con programmi di leasing sociale avrebbero un ulteriore incremento di 0,1. Per i commerciali elettrici prodotti in Europa sono previsti coefficienti specifici, destinati a crescere dal 2035.

Non sono incentivi per chi compra l’auto. Si tratta di agevolazioni regolamentari per le case, pensate per spingere la diffusione dell’elettrico e riportare in Europa una parte maggiore della produzione.

Furgoni, circolazione e noleggio

Per i veicoli commerciali leggeri, la proposta abbassa l’obiettivo al 2030 dal 50% al 35%. Quello al 2035 passerebbe dal 100% all’80%, con la possibilità di ricorrere a crediti ambientali entro limiti definiti. Su questi mezzi pesano infatti autonomia, tempi di ricarica ed esigenze operative delle imprese.

Per chi ha già un’auto a benzina o diesel non cambia nulla, qualunque sia l’esito della revisione. Le norme europee riguardano solo le auto nuove immesse sul mercato e non toccano la circolazione né la compravendita dell’usato. Blocchi del traffico e limitazioni ambientali restano decisi da Comuni, Regioni e autorità nazionali.

Una gamma di motorizzazioni più ampia potrebbe incidere anche sul noleggio a lungo termine, soprattutto sulle stime del valore residuo, che contribuiscono a determinare i canoni. Non è detto, però, che i prezzi scendano. Contano anche il prezzo d’acquisto, il chilometraggio, la durata del contratto, i servizi inclusi e l’andamento dell’usato.

Il prossimo passaggio è fissato per dicembre 2026, quando la plenaria dovrebbe votare il mandato negoziale. Se il testo verrà approvato, servirà come base per il confronto con il Consiglio e la Commissione. Solo un accordo fra le tre istituzioni definirà gli obiettivi finali e il ruolo dei carburanti rinnovabili. Fino ad allora vale la regola attuale: dal 2035 zero emissioni allo scarico per tutte le auto nuove.