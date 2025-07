McLaren F1: l’asta della hypercar che fa sognare

Un esemplare esclusivo della McLaren F1, ex di Larry Ellison, è pronto per l'asta: scopri perché vale 23 milioni di dollari!

Ragazze, parliamo di una vera leggenda su quattro ruote: la McLaren F1! ✨ Questa hypercar ha fatto il suo debutto nel lontano 1992 e, a distanza di oltre trent’anni, continua a far battere il cuore di collezionisti e appassionati di motori in tutto il mondo. E indovinate un po’? Un esemplare rarissimo sta per essere messo all’asta negli Stati Uniti, e il suo valore potrebbe toccare i 23 milioni di dollari! 😍🚗

La storia di un gioiello automobilistico

Stiamo parlando del telaio numero 062, prodotto nel 1997 e originariamente consegnato a Larry Ellison, il fondatore di Oracle. Questo pezzo da collezione ha avuto solo tre proprietari e ha percorso soltanto 6.500 miglia (circa 10.500 km) nella sua vita. Non è incredibile? Per chi ama le auto, questa è davvero una chicca. Chi di voi ha mai sognato di possedere una McLaren F1? 💭

Ma non è tutto: rispetto alla configurazione originale, l’auto è stata aggiornata da McLaren Special Operations con una serie di componenti di alta gamma. Tra le novità, troviamo un sistema di scarico sportivo (l’originale è incluso), un climatizzatore migliorato e radiatori nuovi. Questo è giving me luxury vibes! 😍💎

Manutenzione e prestazioni impeccabili

Nel 2023, la McLaren F1 ha ricevuto un intervento di manutenzione significativo, che ha incluso la ricostruzione del cambio, l’installazione di nuove candele e pneumatici freschi montati sui cerchi originali in magnesio. E non dimentichiamo il parabrezza corretto e il ripristino della lamina d’oro nel vano motore, tutto a cura di McLaren Philadelphia. Chi non vorrebbe un’auto così curata? 🔧✨

Per chi non lo sapesse, il cuore pulsante di questa F1 è un formidabile V12 da 6,1 litri, firmato BMW Motorsport, in grado di farla volare oltre i 380 km/h. Immaginate di essere al volante di un simile mostro! 🏎️💨

Un’asta da non perdere

Questa McLaren F1 è una delle sole sette unità ufficialmente importate negli Stati Uniti e si presenta in una splendida livrea Magnesium Silver, con interni in pelle nera e inserti grigi. Durante la proprietà di Ellison, l’auto ha percorso circa 2.600 miglia prima di essere venduta nel 2005. Da allora, ha cambiato solo un altro paio di proprietari, aggiungendo meno di 1.000 miglia. Chi di voi ha mai partecipato a un’asta per un’auto di lusso? Come è stata l’esperienza? 🤑

La vettura ha trascorso tutta la sua vita in California e sarà messa all’asta durante la Monterey Car Week ad agosto. Se le previsioni si avvereranno, potrebbe diventare una delle McLaren F1 più costose mai vendute. Questo è un momento storico per gli appassionati di auto! Chi altro è emozionato per questo evento? 🙌✨