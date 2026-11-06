Dati di ottobre mostrano il primato degli ibridi, la top 5 delle immatricolazioni e un confronto pratico tra consumo, spazio e svalutazione.

Il mercato automobilistico italiano ha concluso il mese di ottobre con 131.921 nuove immatricolazioni, segnando un aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi numeri, forniti da UNRAE, rappresentano una fotografia chiara delle scelte dei consumatori: la propulsione ibrida domina la quota di mercato, mentre le auto elettriche pure rimangono una nicchia marginale.

Quali propulsioni hanno conquistato gli automobilisti?

Le mild e full hybrid hanno raggiunto una quota record del 49,0%, confermandosi la soluzione più equilibrata per chi vuole ridurre consumi ed emissioni senza dipendere da infrastrutture di ricarica. Le plug-in hybrid (PHEV) hanno chiuso il conto con il 12,7% delle immatricolazioni, trainate soprattutto da flotte aziendali e da clienti attenti alla flessibilità tra benzina ed elettrico. Le auto elettriche a batteria (BEV) hanno invece toccato solo il 6,1%, frenate da costi di acquisto ancora elevati e da incentivi poco definiti.

Il valore residuo delle motorizzazioni tradizionali

Le varianti a benzina, diesel e GPL mantengono la quota rimanente del mercato. In particolare il GPL continua a godere di una forte presenza nei segmenti di ingresso grazie al notevole risparmio per chilometro. Questo mix di propulsioni descrive perfettamente la transizione in atto: un passo deciso verso l’elettrificazione leggera, ma con ancora spazio per soluzioni più convenzionali.

Top 5 dei modelli più immatricolati: dati tecnici e consumi su autostrada

Le cinque vetture che hanno guidato le vendite a ottobre sono tutte di dimensioni inferiori ai 4,20 m, adatte sia al traffico urbano che a brevi tratte extraurbane. fiat panda domina con 7.181 unità, equipaggiata con il nuovo 1.0 FireFly Mild-Hybrid da 70 CV. Dacia Sandero segue con 4.198 esemplari, spinta dalla versione Stepway e dal motore ECO-G a GPL da 100 CV. Jeep Avenger conquista il terzo posto (3.826 unità) proponendo sia una variante benzina 1.2 turbo da 100 CV sia una e-Hybrid a 48 V. Toyota Yaris Cross chiude al quarto posto con 3.814 unità, grazie al suo Full Hybrid 1.5 L da 116 CV/130 CV. Infine, MG ZS e Citroën C3 completano la top-5, dimostrando un forte appetito per i crossover a prezzo contenuto.

Consumi autostradali: dalla citycar al B-SUV elettrico

Sui percorsi a 130 km/h le differenze tra le propulsioni emergono con chiarezza. La Panda registra tra 15 e 17 km/l (circa 5,9-6,6 l/100 km), limitata dalla mancanza di una sesta marcia. La Sandero a GPL offre 8,0-8,8 l/100 km, tradotto in 450-500 km di autonomia esclusiva al gas. Il Jeep Avenger BEV raggiunge 240-270 km a una media di 19-21 kWh/100 km, mentre la versione e-Hybrid mantiene 14,5-16 km/l. Infine, la Yaris Cross garantisce 16-18 km/l (5,5-6,2 l/100 km) con un serbatoio da 36 l che permette circa 580-640 km di autonomia complessiva.

Prezzi di listino, usato e svalutazione: quale modello conserva valore?

Il costo di ingresso varia da 13.250 € per la Sandero a 39.000 € per l’Avenger 100 % elettrico. Sul mercato dell’usato (veicoli con 1-3 anni), le quotazioni più alte si trovano per Fiat Panda (9.500-13.500 €) e Toyota Yaris Cross (21.000-26.500 €). La Panda registra la minore svalutazione: circa 26 % in 3 anni e 38 % in 5 anni, grazie alla costante domanda di citycar economiche. La Sandero perde il 32 % in 3 anni (44 % in 5) ma la versione GPL mantiene una domanda più stabile. L’Avenger, nella versione BEV, subisce una svalutazione del 46 % in 3 anni, mentre le versioni termiche e e-Hybrid si mantengono intorno al 31 %. La Yaris Cross è il leader per conservazione del valore, con solo il 24 % di perdita in 3 anni e 35 % in 5, supportata da un’ampia rete di assistenza e da garanzie fino a 15 anni.

Spazio di carico e usabilità quotidiana

Per chi ha necessità di bagaglio, la Yaris Cross è imbattibile con 397 l, seguita dall’Avenger (380 l) e dalla Sandero (328 l). La Panda, nonostante le dimensioni ridotte (225 l), può arrivare a 870 l con i sedili posteriori abbattuti, ma la sua capacità è praticabile solo in contesti urbani. La scelta ideale dipende quindi da un compromesso tra spazio utile e budget di acquisto: la Sandero offre il miglior rapporto volume/prezzo, la Panda la massima facilità di parcheggio e la Yaris Cross la combinazione più completa di efficienza, spazio e valore residuo.