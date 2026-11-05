Márquez e Martín lottano con dolori, Bezzecchi potrebbe sorprendere la lotta al titolo.

Il campionato mondiale di MotoGP 2026 si avvia verso le ultime quattro gare, ma la lotta per il titolo è già segnata da due gravi infortuni. Il leader Marc Márquez della Ducati e il suo connazionale Jorge Martín dell’Aprilia stanno combattendo con dolori articolari, aprendo una finestra di opportunità per Marco Bezzecchi, terzo in classifica.

Infortuni che hanno colpito i due favoriti spagnoli

Il campione dal 2024 ha dovuto correre negli ultimi mesi con quello che lui stesso definisce un “braccio e mezzo”. Dopo una frattura al quinto metatarso del piede destro e una vite spostata nella spalla, la sensibilità del braccio destro è notevolmente ridotta. Nonostante ciò, Márquez ha chiuso la sprint di Sepang al secondo posto, mantenendo un margine di 19 punti sul secondo classificato.

Jorge Martín: frattura al polso e radio compromessa

Il giovane di 28 anni ha rotto il polso destro e la radio nella caduta di Phillip Island, provando a intervenire nella sprint della Malesia ma costretto a fermarsi per dolore al freno. Dopo la valutazione medica è stato dichiarato idoneo per la FP1, ma durante le prove libere ha avvertito una instabilità in frenata che lo ha portato a rinunciare sia alla sprint che alla gara principale. Il pilota ha confermato che il processo di guarigione richiederà più tempo, mirando a un ritorno a pieno ritmo al GP del Qatar.

Marco Bezzecchi: l’unica chance aperta

Il 27enne italiano, compagno di squadra di Martín, si trova a 27 punti dal leader e 10 dal secondo. Pur non avendo ancora vinto un titolo mondiale, Bezzecchi è stato terzo nella classifica generale in due stagioni precedenti e dimostra una costante rapidità con le moto Aprilia. Dopo una squalifica per spintone a un commissario a Brno, il pilota ha riconquistato la concentrazione e ora può sfruttare l’assenza di Martín e la condizione non ottimale di Márquez per scalare la classifica.

Le quattro tappe finali: Malaysia, Qatar, Portogallo, Valencia

La prossima gara a Sepang non è mai stata vinta da Márquez (ultimo successo nel 2018), mentre né Bezzecchi né Martín hanno mai conquistato la vittoria sul circuito malese. Il GP del Qatar, noto per le sue rettilinei veloci, potrebbe favorire le Aprilia, ma la Ducati resta competitiva. Il Gran Premio del Portogallo a Portimão offre una combinazione di curve lente e veloci che spesso premia la capacità di gestione dell’usura dei pneumatici, aspetto in cui Márquez ha mostrato forza negli ultimi mesi. Infine, Valencia rappresenta l’ultima occasione per chiunque di raccogliere punti decisivi; una vittoria lì darebbe a Bezzecchi la spinta necessaria per mettere pressione sul leader.

La situazione attuale vede Marc Márquez a 374 punti, Jorge Martín a 355 (con la possibilità di recuperare) e Marco Bezzecchi a 347. Con ogni gara che assegna 25 punti per la vittoria e 12 per la sprint, le prossime due settimane saranno decisive. Se Márquez riuscirà a mantenere la forma fisica, potrebbe aggiungere un decimo titolo al suo palmarès, superando l’icona Valentino Rossi. Altrimenti, Bezzecchi ha la possibilità di sorprendere, trasformando le sue costanti prestazioni in una marcia in più verso il podio finale.