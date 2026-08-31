Range Rover GT e la berlina di lusso: cosa sappiamo e cosa aspettarci

Land Rover sta ampliando la famiglia Range Rover con la nuova GT elettrica e un'ipotetica berlina di lusso. Scopri tutti i dettagli.

Land Rover sta per arricchire ulteriormente la sua gamma di modelli Range rover. Oltre alla recente presentazione della Range Rover GT un modello elettrico che promette di combinare capacità off-road e comfort nei lunghi viaggi, circolano voci su un’ipotetica berlina di lusso che potrebbe fare il suo ingresso sul mercato.

Attualmente, la gamma Range Rover comprende quattro modelli: il SUV originale, il Range Rover Sport l’Evoque e il Velar. Con l’aggiunta della GT, la famiglia si espande ulteriormente, ma l’idea di una berlina di grandi dimensioni rimane ancora un’ipotesi virtuale.

La Range Rover GT: la nuova gran turismo elettrica

La Range Rover GT è stata annunciata come una gran turismo completamente elettrica, progettata per offrire capacità off-road senza compromessi e comfort nei lunghi viaggi. Il modello utilizzerà la nuova piattaforma Electrified Modular Architecture (EMA) e sarà la prima Range Rover completamente elettrica del marchio.

Il design della GT presenta una postura quasi da wagon, con un tetto spiovente e porte senza cornice. Il prototipo mostrato da Land Rover ha un abitacolo quasi privo di pulsanti e interruttori, con un grande display centrale sospeso e un sottile schermo per il conducente. La configurazione interna prevede una disposizione 2+2, ma è probabile che Land Rover offra anche un divano posteriore sulla versione di serie.

Specifiche tecniche e prestazioni

La GT dovrebbe debuttare con almeno due motori di serie, offrendo trazione integrale. La potenza resta un’incognita, ma ci si aspetta valori elevati. Land Rover proporrà probabilmente la GT con almeno due tagli di batteria, entrambi superiori a 100 kWh di capacità. L’architettura dovrebbe essere a 800 volt e supportare la ricarica rapida in corrente continua fino a 350 kW.

Nonostante l’attenzione principale sia rivolta ai modelli elettrici, Land Rover prevede di aggiungere una variante ibrida più avanti nel ciclo di vita del modello. Il debutto della GT è atteso per l’inizio del prossimo anno, con ulteriori dettagli che saranno comunicati entro la fine dell’anno.

L’ipotetica berlina di lusso: un sogno o una realtà?

Un rendering pubblicato sui social media ha riacceso l’interesse per un’ipotetica berlina di lusso a marchio Range Rover. Il progetto, condiviso sull’account Instagram @rangerover.usa, presenta un frontale che riprende gli elementi stilistici della famiglia Range Rover, con una fiancata molto pulita e un posteriore che richiama i SUV della gamma.

La vettura virtuale propone una carrozzeria bicolore, con parte superiore nera e sezione inferiore argentata, completata da cerchi multirazze e vetri oscurati. L’abitacolo, ipoteticamente, potrebbe riprendere l’impostazione minimalista dei modelli esistenti.

Concorrenza e sfide

Se mai dovesse diventare realtà, questa nuova ammiraglia dovrebbe confrontarsi con nomi di riferimento nel lusso, come Rolls-RoyceBentley e Mercedes-Maybach. Un’operazione di questo tipo richiederebbe caratteristiche all’altezza della concorrenza e, soprattutto, un prodotto affidabile. Al momento, però, si tratta esclusivamente di un’ipotesi virtuale e non di un progetto annunciato ufficialmente.

Mentre l’idea di una berlina di lusso rimane un sogno, la Range Rover GT è pronta a fare il suo ingresso sul mercato, promettendo di rivoluzionare il concetto di gran turismo elettrica. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli ufficiali per scoprire tutte le novità di questo modello innovativo.