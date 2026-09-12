Mini Cooper 1998 GT: la nuova edizione speciale per il mercato americano

Mini ha presentato la nuova Cooper 1998 GT un modello che celebra l’eredità della storica 1275 GT del 1969. Questa edizione speciale, disponibile esclusivamente per il mercato americano, si distingue per il suo design audace e le prestazioni elevate.

La Cooper 1998 GT è stata progettata per omaggiare la leggendaria 1275 GT, un’icona delle corse d’altri tempi. Con una carrozzeria nera e dettagli arancioni a contrasto, questo modello cattura immediatamente l’attenzione. Mini ha dichiarato che questa nuova versione è solo l’inizio di un’offensiva commerciale che includerà otto edizioni speciali destinate agli Stati Uniti.

L’impronta John Cooper Works

La base meccanica della Cooper 1998 GT è la configurazione americana della Cooper C equipaggiata con un propulsore 2.0 litri da 156 CV abbinato a una trasmissione automatica a doppia frizione. Tuttavia, i tecnici di Mini hanno apportato modifiche significative per migliorare le prestazioni e l’estetica.

La carrozzeria, disponibile nella tinta Midnight Black Metallic è arricchita da grafiche arancioni che richiamano la livrea dell’antenata. Questo non è solo un cambiamento estetico: l’assetto, lo studio aerodinamico e l’impianto frenante sono stati migliorati grazie all’intervento di John Cooper Works. Inoltre, il modello è dotato di cerchi in lega neri da 17 pollici che completano il look sportivo.

Dettagli ed elementi distintivi all’interno dell’abitacolo

Salendo a bordo della Cooper 1998 GT il contrasto tra i rivestimenti in pelle nera e gli inserti in tessuto crea un’atmosfera unica. La firma 1998 GT è presente in vari dettagli, come la parte inferiore del volante, i battitacco, i tappetini e perfino sulla chiave dell’auto. Questi elementi distintivi sottolineano l’esclusività del modello.

Il volante, caratterizzato dalla corona tagliata in basso, è un altro dettaglio che rende questa edizione speciale riconoscibile. La Cooper 1998 GT non è solo un omaggio al passato, ma anche un passo verso il futuro, combinando tradizione e innovazione in un unico pacchetto.