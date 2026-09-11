Misano World Circuit: lezioni di guida con Bezzecchi e Martin

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è uno dei templi del motociclismo mondiale, luogo di appuntamenti irrinunciabili per gli appassionati. Qui, tra i cordoli che hanno visto sfrecciare i più grandi piloti, si è svolta un’esperienza unica: un giorno in pista con i campioni Aprilia, tra consigli tecnici e momenti di pura adrenalina.

L’occasione è stata offerta da Aprilia, che ha permesso a un gruppo selezionato di appassionati di vivere un giorno da piloti, con il supporto diretto dei suoi atleti di punta. Tra questi, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Max Biaggi e Lorenzo Savadori hanno condiviso i loro segreti per affrontare le curve del circuito con maggiore sicurezza e velocità.

I consigli dei campioni per una guida perfetta

Marco Bezzecchi, terzo in classifica nel campionato MotoGP, ha subito colpito con un consiglio apparentemente semplice ma rivoluzionario: “Con queste moto, il Curvone lo dovresti fare a gas aperto. Così diventa tutto più facile.” Un suggerimento che, considerato il contesto, assume un significato particolare: Bezzecchi, infatti, affronta quella curva a velocità vicine ai 240 km/h, quasi sdraiato sulla moto.

Jorge Martin, campione del mondo MotoGP nel 2024, ha aggiunto ulteriori dettagli tecnici: “Alla prima curva devi entrare a cannone, non importa se sacrifichi l’uscita. Puoi allungarti verso il punto di corda successivo perché poi la moto la fermi quasi, per ripartire full gas verso la terza curva.” Martin ha spiegato come immaginare la curva come un birillo per girarci intorno, raddrizzare la moto e dare gas immediatamente, stando cucito al cordolo.

La tecnica di guida: linee e posizioni

Bezzecchi ha notato che lo stile di guida dell’autore era “troppo dritto, troppo fuori dalla moto”, sottolineando che “hai uno stile che non è attuale.” Martin ha suggerito di uscire con il corpo verso l’interno della curva, stendere il braccio esterno e piegare l’altro, quasi a toccare con la spalla la mano sulla manopola interna. Questo permette di tenere la moto più dritta e ridare gas prima, aumentando la sicurezza e la velocità.

L’eleganza e la tecnica di Max Biaggi

Max Biaggi, nonostante l’età, continua a esprimere velocità impressionanti con un’eleganza inconfondibile. Secondo lui, “il cambio rovesciato non è un vantaggio, perché in scalata ti fa perdere tempo.” Una dichiarazione che ha suscitato interesse, considerando che il cambio rovesciato è ormai una pratica comune nel mondo delle corse.

La giornata si è conclusa con una serie di giri in pista, durante i quali i partecipanti hanno potuto seguire da vicino i piloti Aprilia. Un’esperienza che ha permesso di comprendere meglio la tecnica di guida dei campioni, ma anche di apprezzare la loro dedizione e disponibilità nel condividere i segreti del loro mestiere.

Guidare dietro a piloti del calibro di Bezzecchi e Martin, anche ad andature ridotte, è stata un’opportunità unica per capire le sfumature della guida veloce. La loro abilità nel mantenere la moto in equilibrio costante, usando la spalla della gomma per aumentare la superficie di contatto al suolo, è un esempio di come la tecnica possa fare la differenza.

In definitiva, questa esperienza ha offerto non solo consigli pratici per migliorare la guida, ma anche un’assaggio dell’atmosfera unica che si respira nel mondo del motociclismo professionistico. Un giorno da ricordare per chiunque ami le due ruote e sogni di sfrecciare sui circuiti del mondo.