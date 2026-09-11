Fiat Topolino personalizzata: le sorprendenti creazioni di Elkann e Giugiaro

Al Salone Auto Torino, Lapo Elkann e Fabrizio Giugiaro svelano Top. L e Top. J, due interpretazioni rivoluzionarie della Fiat Topolino che sfidano i canoni tradizionali del design automobilistico

Al Salone Auto Torino di quest’anno, due nomi illustri del mondo del design e dell’automobilismo hanno deciso di mettersi in gioco con un progetto che sfida le convenzioni. Lapo Elkann e Fabrizio Giugiaro uniti da una lunga amicizia e da una passione comune, hanno trasformato la Fiat Topolino in due opere d’arte su ruote, dimostrando che l’emozione non dipende dalle dimensioni o dalla potenza del motore.

Le due creazioni, battezzate Top. L e Top. J rappresentano due filosofie diametralmente opposte ma unite dallo stesso spirito innovativo. Presentate per la prima volta l’11 settembre 2026 presso lo stand di GFG Style queste vetture sono il frutto di una collaborazione che unisce tradizione e sperimentazione.

Top. L: l’essenza della sportività in versione mini

La Top. L è una speedster biposto che punta tutto sull’essenzialità e sul fascino delle auto sportive più iconiche. Ispezionando la vettura, si nota subito l’assenza di qualsiasi elemento superfluo: la carrozzeria è completamente aperta e spogliata, con una linea che richiama le sportive più ribelli, tra cui la leggendaria Little Bastard di James Dean.

La carrozzeria è rifinita in una tonalità acquamarina opaca mentre gli interni sono rivestiti in pelle dello stesso colore, impreziosita da inserti in Alcantara. Nonostante le sue dimensioni compatte e il motore elettrico da 8 CV e 5,4 kWh la Top. L non rinuncia a trasmettere emozioni forti, dimostrando che anche un quadriciclo può diventare un’icona di stile.

Top. J: la rivoluzione dei quattro posti in meno di tre metri

Se la Top. L punta sulla sportività, la Top. J sfida le convenzioni con una configurazione a quattro posti su una vettura lunga meno di tre metri. I passeggeri sono disposti schiena contro schiena, creando un’esperienza di guida unica e conviviale. La livrea blu e verde della Top. J è un omaggio alla Ferrari 166 MM degli anni ’50, appartenuta al nonno di Lapo Elkann, l’avvocato Gianni Agnelli e alla passione di Umberto Agnelli per queste tonalità.

Al posto del tetto tradizionale, la Top. J monta una copertura in tessuto che offre protezione dal sole e dalla pioggia. Gli interni, realizzati con materiali non convenzionali come spugna e pelle, continuano il tema del blu e del verde, creando un ambiente accogliente e unico. La Top. J è un esempio perfetto di come la semplicità possa essere trasformata in qualcosa di straordinario.

La filosofia dietro il progetto

Fabrizio Giugiaro ha dichiarato: “Mi affascinava l’idea di partire da un’automobile piccola, semplice e accessibile e vedere fin dove potevamo spingerci. Con Lapo condividiamo da sempre un modo molto libero di guardare all’automobile: non importa quanto sia grande, potente o costosa. Se c’è un’idea forte, qualsiasi macchina può diventare speciale.”

Per Lapo Elkann“l’automobile deve trasmettere emozioni, qualunque sia la sua cilindrata, il suo prezzo o la sua velocità. Se riesce a farti sorridere ancora prima di salirci, allora hai creato qualcosa di speciale.” I nomi delle due vetture, Top. L e Top. J traggono ispirazione da Love e Joy due elementi fondamentali del pensiero creativo ed emotivo.

Queste due creazioni uniche saranno esposte presso lo stand di GFG Style al Salone Auto Torino, offrendo al pubblico un’assaggio di come il design e la passione possano trasformare anche la più semplice delle automobili in un’opera d’arte.