Moto3 2026 si chiude a Valencia con Maximo Quiles campione e KTM padrona della stagione. Ecco i numeri che raccontano chi ha vinto davvero.

Il mondiale Moto3 2026 si è concluso sulla pista di Valencia, nel GP di chiusura della stagione. Nel weekend spagnolo non c’era nessun titolo in palio, perché tutto era stato deciso prima dell’arrivo in Spagna. Le classifiche finali però dicono molto su come si è chiusa la stagione, anche al di là del podio.

Quiles primo campione, ma con una classifica lunga

Maximo Quiles ha conquistato il suo primo titolo mondiale piloti con 433 punti, che lo mettono davanti a tutti. Il secondo è David Almansa, con 291 punti, seguito da Alvaro Carpe con 244 e Brian Uriarte con 230. Il distacco tra il campione e il secondo è netto, e ha pesato su tutta la stagione.

Quiles ha corso due anni nel team Aspar e nel 2027 passerà in Moto2, sempre con la stessa squadra. Il titolo arriva quindi al termine di un percorso che porta direttamente alla classe superiore.

KTM domina la classifica, Honda resta seconda

I numeri dei piloti mostrano il predominio della KTM. Quattro moto austriache occupano le prime quattro posizioni, con Quiles, Almansa, Carpe e Uriarte. Il primo pilota Honda è Adrian Fernandez, quinto con 202 punti. Subito dopo arrivano Marco Morelli su KTM con 151 punti e Veda Pratama su Honda con 148, mentre Hakim Danish chiude la top eight con la KTM a 128 punti.

Nel mondiale Costruttori la KTM ottiene la sua seconda vittoria consecutiva, mentre la Honda si conferma al secondo posto. Il titolo costruttori è dunque rimasto in mano alla casa austriaca per due stagioni di fila.

Team: Aspar davanti, poi le squadre KTM

Nella classifica dei team il CFMoto Aspar Team è primo, davanti a Red Bull KTM Ajo. Al terzo posto c’è Liqui Moly Dynavolt Intact GP, seguito da Leopard Racing e Red Bull KTM Tech3. Le squadre che usano moto KTM sono quindi cinque tra le prime cinque della classifica team, a conferma del peso della casa austriaca nella stagione.

Il titolo Piloti va a Quiles e il team Aspar ottiene la sua terza affermazione nel campionato Moto3. Il bilancio tecnico della stagione è dunque chiaro: la KTM ha costruito la moto più competitiva del campionato, e i team che la usano hanno occupato la parte alta della classifica.