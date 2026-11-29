Raul Fernandez chiude la stagione MotoGP 2026 con la vittoria a Valencia, mentre Marc Marquez saluta la classe regina dal secondo posto.

Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026 e ultima gara dell’era delle 1000 cc. La corsa si è disputata su 27 giri del circuito, lungo 4,01 km, per un totale di 108,14 km.

Il pilota spagnolo, con la vittoria, conquista anche la terza gara della sua carriera in MotoGP e la seconda della stagione, dopo quella di Silverstone. Chiude con 2,2 secondi di vantaggio su Marc Marquez.

Fernandez prende la testa e non la lascia più

Alla partenza Marquez è passato in testa con una staccata sul poleman Marco Bezzecchi. La leadership dello spagnolo è durata meno di due giri, perché Fernandez lo ha superato all’ultima curva. Da quel momento Fernandez ha costruito il margine giro dopo giro e ha retto la rimonta finale di Marquez.

Marquez saluta la MotoGP dal secondo posto

Nell’ultima gara della sua carriera, disputata con una Ducati dorata, Marquez è stato superato anche da Bezzecchi al quinto giro, all’ultima curva. Marquez ha ripreso la seconda posizione già nel giro successivo, alla curva 2.

Nel finale il distacco dal leader ha superato i due secondi. Marquez ha provato a rientrare fino a poco più di un secondo, poi ha capito che Fernandez era irraggiungibile. Negli ultimi giri ha rallentato per salutare il pubblico di Valencia e ha raggiunto la squadra e la famiglia ai box.

Marquez chiude la carriera con dieci titoli mondiali, otto dei quali in MotoGP. Ha disputato 226 gare nella classe regina, con 80 vittorie e 135 podi complessivi.

Acosta sul podio, Bezzecchi secondo nel Mondiale

Pedro Acosta ha completato il podio. Ha raggiunto Bezzecchi nel finale e lo ha superato al 23° dei 27 giri. Bezzecchi è quarto, Jorge Martin quinto e Ai Ogura sesto.

Nella classifica iridata Marquez è campione con 459 punti. Bezzecchi è secondo con 419 punti, davanti a Martin con 416. Acosta è quarto con 334 punti.

Aprilia vince il Mondiale costruttori

Grazie alla vittoria di Fernandez e ai piazzamenti di Bezzecchi, Martin e Ogura, Aprilia conquista per la prima volta il titolo costruttori MotoGP. La casa di Noale piazza quattro moto nelle prime sei posizioni.

La classifica costruttori vede Aprilia a 610 punti, Ducati a 594, KTM a 385, Honda a 197 e Yamaha a 111. Settimo arriva Fermin Aldeguer, seguito da Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Joan Mir chiude la top 10.

Acosta lascia KTM e passerà alla Ducati nel 2027.