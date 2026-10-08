Il GP di Indonesia a Mandalika segna l’inizio di una fase cruciale del MotoGP. Jorge Martin guida la classifica con soli due punti di vantaggio su Marc Marquez, mentre Marco Bezzecchi, nonostante il divario, resta nella corsa al titolo. L’attenzione è rivolta sia al tracciato, ritenuto favorevole per l’Aprilia sia alle novità introdotte per la stagione 2027.

Le prime parole sono state pronunciate nella conferenza stampa di giovedì, dove i tre protagonisti hanno espresso le proprie aspettative. Martin ha sottolineato la sensazione di fiducia sulla RS-GP, Marquez ha accennato a un miglioramento della Ducati, e Bezzecchi ha evidenziato come la pressione sia ricaduta sui primi due.

Martin si mostra sicuro sulla RS-GP a Mandalika

Jorge Martin ha dichiarato di sentirsi più veloce e di aver trovato una “soluzione per ogni problema” della sua moto. Il pilota spagnolo ha definito la preparazione come un “salto in avanti” sia in termini di prestazioni che di feeling. Ha inoltre ricordato che, sebbene la pista di Mandalika possa avvantaggiare l’Aprilia ogni gara mantiene lo stesso valore per il campionato.

Strategia per le qualifiche e la gara

Martin ha spiegato che il suo obiettivo è “fare punti” e non sottovalutare alcuna gara. La sua squadra, secondo le parole del campione, ha già individuato le impostazioni ottimali per le gomme e l’assetto, rendendo più semplice affrontare il qualifiche e la corsa. Il pensiero chiave resta: “Siamo in un ottimo momento e in grande forma”.

Marquez punta a una Ducati più competitiva

Marc Marquez è arrivato in Indonesia con un atteggiamento diverso rispetto alla scorsa stagione. Il campione spagnolo ha evidenziato un miglioramento della Ducati e una maggiore serenità mentale. Ha dichiarato di volersi concentrare sul presente, lavorare al meglio con il team e dare il massimo in pista.

Le sfide del tracciato per la Ducati

Marquez ammette però che Mandalika sembra una pista più congeniale per l’Aprilia e i suoi piloti. “Dovremo stare il più vicino possibile a loro”, ha affermato, sottolineando l’importanza di trovare la giusta strategia di ritmo per contrastare la velocità dei rivali. La sua fiducia nella moto, comunque, è aumentata rispetto all’anno precedente.

Bezzecchi: la pressione si sposta su Martin e Marquez

Marco Bezzecchi riconosce di essere più distante in classifica, ma non vuole cambiare approccio. Il giovane italiano vuole partire veloce, mantenere la calma e competere fin dal via. Ha accettato che la pressione sul podio penda ora su Martin e Marquez, ma ha dichiarato che ciò non influirà sulla sua mentalità di gara.

Il nuovo format 2027 e le reazioni dei piloti

Il trio ha commentato anche la riforma prevista per il 2027, con due sessioni di qualifiche distinte per la Sprint e per il GP. Martin ha mostrato qualche dubbio sulla gestione dell’intensità, Marquez ha osservato l’aumento dell’impegno richiesto, mentre Bezzecchi ha accolto con entusiasmo la possibilità di non compromettere entrambe le gare con una sola sessione. Le parole di tutti rimangono concentrate sulla necessità di adattarsi rapidamente alle nuove regole.