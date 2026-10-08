Il Gran Premio di Indonesia approda questo weekend sul circuito di Mandalika una tappa cruciale a sei gare dalla chiusura del mondiale 2026. La corsa si svolge in un momento delicato della classifica, con Jorge Martin e Marc Marquez separati da soli due punti, rendendo ogni millimetro di asfalto decisivo per la lotta al titolo.

Clima torbido: temperature altissime e rischio pioggia

Le previsioni meteo indicano un fine settimana molto caldo, con termometri che arriveranno tra i 33°C e i 34°C. Il cielo resterà parzialmente nuvoloso, ma la possibilità di rovesci è più concreta per la giornata di domenica, quando potrebbero intervenire piogge isolate. Queste condizioni rendono la pista di Mandalika una sfida doppia: da un lato l’elevata temperatura dell’asfalto dall’altro la necessità di gestire un possibile svizzamento della grip.

Strategie pneumatici: la risposta di Michelin dopo Motegi

La scorsa domenica a Motegi, durante la Sprint Race l’asfalto di nuova composizione ha mostrato un grip eccezionalmente alto, spingendo le temperature dei pneumatici posteriori a superare i 40°C. Il risultato è stato un marcato degrado della gomma, soprattutto per chi aveva scelto la mescola soft che ha subito blistering e perdita di aderenza. In risposta, Michelin ha ritirato la soft posteriore per la gara di domenica, mantenendo la medium disponibile ma avvertendo di una gestione molto attenta.

La raccomandazione dominante è la hard posteriore, dotata di una carcassa rinforzata, considerata la soluzione più affidabile per mantenere un passo veloce per l’intera durata del Gran premio. Il team tecnico di Michelin sottolinea che la scelta della mescola dipenderà dal setup della moto, dallo stile di guida e dalla quantità di energia trasferita alla ruota posteriore.

Programma del weekend e modalità di visione

Il calendario di Mandalika prevede le libere prove il venerdì, seguite da sessioni di qualificazione sabato e la gara principale domenica. Le trasmissioni saranno in chiaro su Sky Sport alle ore 7:00, con diretta streaming disponibile su NOW. Chi preferisce una visione differita potrà seguirla su TV8 dove il Gran premio sarà riproposto nella sua interezza.

Oltre alla gara, gli appassionati potranno godere di contenuti extra, tra cui interviste ai piloti, analisi delle scelte gomme e riepiloghi dei momenti più spettacolari, tutti disponibili sui canali social di Sky Sport e nella sezione highlights di SkyLightsRoom.