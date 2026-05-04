Motore Pearl 15: prova a piena potenza con idrogeno e prospettive per il narrowbody net zero

Un motore Pearl 15 ha funzionato a piena potenza con idrogeno gassoso: la prova apre la strada a aeromobili corti raggio a emissioni molto ridotte e a una trasformazione industriale profonda

Il 4 maggio 2026, al NASA Stennis Space Center, un turbofan della famiglia Pearl 15 è stato sottoposto a un banco prova che ha riprodotto un intero profilo di missione sfruttando solamente idrogeno gassoso. L’esperimento, condotto in collaborazione tra easyJet e Rolls‑Royce, ha dimostrato che è possibile gestire accensione, decollo, crociera e atterraggio simulati senza l’uso di cherosene, fornendo dati concreti per la certificazione e lo sviluppo operativo.

Oltre al valore simbolico, il test rappresenta un banco di prova per problemi reali: dall’adattamento dei sistemi di combustione alla sicurezza delle infrastrutture di rifornimento. La dimostrazione non cancella le sfide, ma sposta la tecnologia dallo stadio delle ipotesi a quello delle soluzioni industriali verificabili.

Cosa ha dimostrato il banco prova

Il cuore dell’esperimento è la capacità di un turbofan moderno di sostenere un ciclo di volo completo alimentato esclusivamente con H₂. Questo fornisce informazioni critiche su transitori come l’avviamento a freddo, la risposta all’accelerazione e la stabilità in crociera. I risultati suggeriscono che, con le opportune modifiche, le architetture esistenti possono essere adattate per funzionare con combustibili privi di carbonio, riducendo le emissioni dirette di CO₂ al punto da rendere credibile il concetto di aviazione a zero emissioni per i voli corti e medi.

Sfide ingegneristiche della combustione con idrogeno

Bruciare idrogeno in una camera pensata per il Jet A comporta problemi specifici: la densità energetica volumetrica dell’idrogeno gassoso è molto inferiore a quella del cherosene, la velocità di fiamma è molto maggiore e aumenta il rischio di flashback. Inoltre, la temperatura di fiamma può favorire picchi di NOx se non si riprogettano iniettori, geometry del liner e logiche di controllo. Il team ha ridisegnato la catena di alimentazione, le valvole di dosaggio e i controlli elettronici per gestire questi fenomeni, con il supporto tecnico di partner come Tata Consultancy Services.

Dall’esperimento al velivolo: implicazioni per i narrowbody

I test sul Pearl 15 non mirano solo alla dimostrazione: sono un passo verso l’obiettivo di introdurre un narrowbody net zero entro il 2035. Per riuscirci servono soluzioni pratiche per lo stoccaggio di idrogeno liquido (LH2) a bordo, progettazione di serbatoi criogenici che non intacchino la capacità passeggeri e infrastrutture aeroportuali per il rifornimento. I modelli dell’University College London indicano che un aereo a LH2 potrebbe trasportare circa 240 passeggeri su 800 NM, mentre mantenere la capacità di missione tipica di un A320neo resta prerogativa di progetti più ambiziosi.

Rete di scali e strategia di rifornimento

Una delle conclusioni più pratiche del modello ABM è che non è necessario dotare ogni aeroporto di impianti per l’idrogeno. Basterebbero circa 20 hub europei attrezzati, con il resto della rete raggiungibile tramite tankering (imbarco di carburante aggiuntivo alla partenza). Questa strategia limita l’impatto logistico e preserva gran parte dei benefici emissivi, pur richiedendo standard condivisi di sicurezza e procedure per la gestione dell’LH2 in terra.

Costi, policy e impatto climatico

La transizione ha un conto economico misurabile: le stime indicano un incremento del circa 4% dei costi operativi diretti, con un aumento del 12% del CAPEX e dell’11% sulla manutenzione rispetto a un narrowbody convenzionale. Tuttavia, se l’idrogeno verde viene considerato nel quadro normativo dei carburanti alternativi (ad esempio nel mandato RefuelEU), la modellistica prospetta un miglioramento del margine operativo nel lungo periodo e un minor fabbisogno energetico complessivo rispetto alla produzione di SAF sintetico.

Tempi e costi sociali di un ritardo

La calendarizzazione è importante: uno slittamento dell’entrata in servizio dal 2035 al 2040, secondo le simulazioni, comporterebbe la perdita di circa 1 Mt di CO₂ evitata all’anno entro il 2050, equivalente a una porzione significativa delle emissioni europee dell’aviazione del 2019. Questo mette in luce come la rapidità di adozione influenzi direttamente l’efficacia climatica delle scelte tecnologiche.

Valore tecnico e prospettive future

Oltre alla singola applicazione, il programma ha generato competenze trasferibili: materiali, controlli termici e validazione dei transitori alimenteranno progetti come UltraFan e le future generazioni di propulsori. I test iniziarono su scala nel 2026 a Boscombe Down e sono proseguiti attraverso banchi di prova e infrastrutture qualificate dall’HSE. Il risultato è che la turbina a gas non sparisce: semplicemente si prepara a funzionare con combustibili diversi, mantenendo il proprio ruolo centrale nella propulsione commerciale.

Guardando al futuro, l’immagine evocativa resta quella di scie che contengono solo vapore acqueo. Il banco prova al NASA Stennis mostra che questa visione è tecnicamente perseguibile; la sfida ora è scalare la soluzione tra normative, costi e infrastrutture. La domanda finale rimane pratica: vogliamo vedere nel cielo solo vapore? I dati e la roadmap indicano che è una scelta realizzabile, non una fantasia.