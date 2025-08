Nissan Qashqai 2025: ecco cosa cambia nel nuovo modello

Hey ragazze, avete sentito le ultime sulla Nissan Qashqai 2025? 🚗✨ Sì, esatto, il listino si è aggiornato e ci sono un sacco di novità interessanti! Diamo un’occhiata insieme ai dettagli che potrebbero farvi innamorare di questo SUV. Siete pronte?

Cosa c’è di nuovo nel listino?

Per il 2025, il listino della Nissan Qashqai ha fatto un leggero ritocco, e questo è davvero un grande affare! 💰💫 Il prezzo di partenza è ora fissato a 32.600 euro, circa 1.000 euro in più rispetto all’anno scorso. Ma non preoccupatevi, perché il valore aggiunto è evidente: tutte le versioni sono più accessoriate di prima! Un vero colpo di genio, no? E chi non ama avere più comfort e tecnologia nel proprio SUV?

La gamma mild hybrid ora presenta solo due motorizzazioni: la 1.3 D-iG-T da 140 CV e 158 CV, disponibili sia in trazione anteriore che integrale. Un piccolo cambiamento, visto che la versione da 158 CV con cambio manuale è stata eliminata. Chi altro ha notato il trend verso motorizzazioni più semplificate? 🙋‍♀️ È interessante come il mercato si stia adattando alle esigenze moderne, non trovate?

Allestimenti e dotazioni: un upgrade che fa la differenza

Quando parliamo di allestimenti, la Nissan non si è risparmiata! Ci sono cinque allestimenti storici: Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna e Tekna+. Ognuno di questi porta con sé una serie di accessori di serie che rendono l’esperienza di guida ancora più piacevole. 😍

Partiamo dall’Acenta, disponibile solo per le versioni a trazione anteriore. Non pensate che sia un’opzione base, perché ha di serie un sacco di gadget utili come il Driver Attention Alert e la frenata intelligente di emergenza. E non è tutto! Potete anche godervi il climatizzatore bi-zona e un grande display infotainment da 12,3” con Apple CarPlay e Android Auto. Chi non sogna di avere tutto ciò a portata di mano durante la guida? 🚙💨

Passando all’allestimento N-Connecta, avrete il quadro strumenti da 12,3”, il navigatore, e sensori di parcheggio anteriori. Non è fantastico? E per chi sogna la guida autonoma, il sistema ProPilot è incluso. Questo è giving me future vibes! 🌟

Interni e comfort: un viaggio di lusso

Parliamo ora degli interni! La versione N-Design è decisamente sportiva, con cerchi in lega da 20 pollici e sedili in pelle con inserti in alcantara. Ma se cercate il massimo del comfort, i modelli Tekna e Tekna+ sono quelli che fanno per voi. Con il Tekna+, avrete cerchi da 20 pollici, tetto panoramico e un impianto audio Bose. Chi altro sta sognando di viaggiare in questo modo? 🎶✨

Inoltre, il Tekna+ offre anche sedili anteriori riscaldati e con funzioni di massaggio. Ma davvero, chi può resistere a un massaggio mentre si guida? Questo è sicuramente un modo per rendere ogni tragitto un po’ più speciale! 🥰

Insomma, la Nissan Qashqai 2025 si presenta con un mix di tecnologia, comfort e un design che cattura l’attenzione. Cosa ne pensate? Pronte a farci un giro? Fatemi sapere nei commenti! 💬