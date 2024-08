Diverse auto sono state in grado di entrare nell’immaginario collettivo italiano basti pensare alla Fiat 500 o all’odierna Lancia Ypsilon auto che si sono vendute da sole e che continuano a vendersi da sole perché la fama parla ed ha parlato per loro. Se si pensa ad auto straniere se ne trovano molte che hanno avuto il medesimo ruolo, una delle più apprezzate è la Dyane di cui parleremo in questo articolo.

Citroen Dyane: 60 anni dell’auto “da esodo” negli anni 70 ed 80

La Dyane ha visto la luce a livello progettuale nel 1964 con il codice progetto AY che in abbinamento al nome femminile Dyna ha dato vita a Dyane divenuta poi Dyane 6, nel 1968, grazie all’equipaggiamento del motore montato sulla Ami 6.

Nel 1970 subì un’ulteriore modifica motoristica che portò l’auto ad avere la potenza totale di 35 cavalli per una velocità massima di 120 km/h.

Il 1974 però è l‘anno della consacrazione per la Dyane in Italia con ben 126.850 esemplari venduti un numero davvero elevato, complice anche la crisi del petrolio che portò il prezzo della benzina a salire vertiginosamente.

La Dyane rimane in produzione sino al 1983 con l’ultima prodotta che viene consegnata in Italia nel 1984.

In 19 anni di onorata carriera è stata in grado di entrare nella mente e nel cuore di molte persone per il suo essere semplice e funzionale.

Le quotazioni sul mercato

Le Dyane iniziano a essere ricercate dai collezionisti, molte sono state rottamate sul finire degli anni ’80 per passare a vetture più moderne, ma quelle rimaste si fanno ancora valere.

I prezzi sono ancora molto accessibili, si va da vetture che costano 4.000 euro sino modelli con pochi chilometri e ottimamente conservati che superano i 9.000 euro.