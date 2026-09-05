Notte Azzurra dello Sport a Jesi: tutte le novità della tredicesima edizione

Jesi si prepara a vivere una serata all'insegna dello sport con la Notte Azzurra: 68 associazioni sportive, esibizioni e novità per grandi e piccini

Jesi si prepara a vivere una serata indimenticabile dedicata allo sport e all’aggregazione. Il 5 settembre 2026, i giardini pubblici di Viale Cavallotti si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto per la tredicesima edizione della Notte Azzurra dello Sport. Un evento che promette di coinvolgere migliaia di persone, offrendo un’ampia panoramica sulle attività sportive locali.

L’iniziativa, organizzata con il supporto dell’amministrazione comunale e di JesiServizi, vedrà la partecipazione di 68 associazioni e società sportive. L’area interessata, che comprende i giardini pubblici e un tratto di Viale Cavallotti, sarà chiusa al traffico per garantire la massima sicurezza e fruibilità degli spazi.

Un palcoscenico per lo sport jesino

La manifestazione prenderà il via alle ore 17.00 e si protrarrà fino a mezzanotte, offrendo un ricco programma di attività. I visitatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino le diverse discipline sportive, partecipare a dimostrazioni pratiche e raccogliere informazioni utili per la nuova stagione.

Tra le novità di quest’anno, spiccano discipline come il tiro a segno con il laser le majorette il biliardino il centro cinofilo e i giochi da tavolo. Un’ampia offerta che rispecchia la vivacità e la diversità del panorama sportivo jesino.

Esibizioni e spettacoli

Il programma prevede anche una serie di esibizioni sul palco principale, tra cui spiccano i saluti istituzionali e l’intervento di Davide Cassani ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo. La sua presenza permetterà di approfondire temi legati alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile.

Alle ore 22.00, il palco ospiterà lo spettacolo “Il figlio di Forrest Gump”, tratto dall’omonimo libro di Angelo Ferracuti. Lo scrittore e giornalista sarà voce recitante, accompagnato alla voce e alla chitarra da Paolo Capodacqua.

Food e informazione

Durante la serata, sarà garantito un servizio di ristorazione dalle ore 20.00 alle 21.15. Inoltre, tra gli stand sarà presente anche quello dell’Università Politecnica delle Marche che fornirà informazioni sul nuovo corso di laurea in scienze motorie per la salute e l’invecchiamento. Un’opportunità interessante per chi opera nel settore sportivo e desidera approfondire le proprie competenze.

La Notte Azzurra dello Sport rappresenta un’occasione unica per vivere lo sport in tutte le sue sfaccettature, promuovendo l’aggregazione e il benessere della comunità. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati e per chi desidera scoprire nuove passioni.