Italia conquista l’oro nella pallamano femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026

I Giochi del Mediterraneo 2026 stanno regalando emozioni indimenticabili, e la giornata di martedì 1° settembre sarà ricordata come una delle più gloriose per lo sport italiano. La pallamano femminile ha conquistato un oro storico battendo la Tunisia in una finale avvincente.

La finale che ha fatto battere il cuore degli italiani

La partita è stata un susseguirsi di emozioni, con le azzurre che hanno dimostrato grande determinazione e abilità. Il punteggio finale di 25-23 riflette l’equilibrio e l’intensità della sfida. Le giocatrici italiane hanno saputo gestire la pressione, soprattutto negli ultimi minuti, quando la Tunisia ha cercato di recuperare.

I momenti chiave della partita

Il primo tempo si è chiuso in parità, con un punteggio di 12-12, ma nel secondo tempo le azzurre hanno preso il comando. Con 2 minuti e 31 secondi dalla fine, l’Italia era in vantaggio di tre punti, 24-21. La Tunisia ha cercato di reagire, ma le azzurre hanno mantenuto la concentrazione, chiudendo la partita con un 25-23 che ha scatenato la gioia di tutto il paese.

Altri successi italiani ai Giochi del Mediterraneo

La pallamano non è stata l’unica disciplina a regalare soddisfazioni. Nell’atletica Gianmarco Tamberi ha conquistato l’oro tanto atteso, mentre Nick Ponzio e Erika Saraceni hanno brillato rispettivamente nei 400 metri e nel salto triplo. Anche il tennis tavolo ha visto John Oyebode arrivare ai quarti di finale, dimostrando grande tenacia.

Lo skateboard e il basket 3×3

Nello skateboard Andres Martin Gramaglia Fusconi ha dominato i preliminari maschili con un punteggio di 154,56. Nel basket 3×3 la Spagna ha vinto l’oro con un punteggio di 20-18 dopo un overtime emozionante, mentre l’Italia ha dovuto accontentarsi dell’argento.

La giornata di martedì 1° settembre ai Giochi del Mediterraneo 2026 sarà ricordata come una delle più memorabili per lo sport italiano, con la pallamano femminile che ha scritto una pagina di storia. Le azzurre hanno dimostrato coraggio e determinazione, conquistando un oro che resterà nei cuori di tutti gli appassionati.