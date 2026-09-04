Humanitas Medical Care: la nuova serie video che sfata i miti sulla salute

In un’iniziativa innovativa, Humanitas Medical Care ha portato la salute fuori dagli ambulatori e dentro i locali di Varese. La nuova serie video “Un caffè con lo specialista” vede cinque esperti dialogare con creator locali su temi di salute quotidiana, sfatando miti e rispondendo a domande comuni.

Dall’autopalpazione ai rimedi tradizionali, dall’alimentazione ai disturbi gastrointestinali, la serie affronta argomenti di grande interesse per la comunità. Gli specialisti di Humanitas Medical Care di Varese e dell’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza rispondono a domande semplici ma fondamentali, trasformando una conversazione davanti a un caffè in un’occasione di prevenzione e informazione.

Gli specialisti e i temi trattati

La serie vede la partecipazione di cinque specialisti: la dott.ssa Nicoletta Basla, radiologa senologa, la dott.ssa Federica Calabrese, gastroenterologa, la dott.ssa Martina Francia, biologa nutrizionista, il dott. Guglielmo Gazzetta, chirurgo generale e responsabile Breast Unit, e il dott. Alessandro Pistone, oculista. A guidare la conversazione sono tre creator locali: Jlenia Conti, Francesca Luraschi e Charlotte Trombiero, che fanno da ponte tra i professionisti e la comunità.

Tra i temi affrontati ci sono gli effetti degli schermi sulla vista, l’efficacia dei rimedi tradizionali per calazio e orzaiolo, i falsi miti sull’alimentazione, l’importanza dell’autopalpazione per la salute del seno, e il legame tra stress e disturbi gastrointestinali. Ogni episodio è legato a una specialità clinica e prende spunto da domande quotidiane, rendendo la salute accessibile e comprensibile a tutti.

Un viaggio nella salute e nel territorio

Le quattro puntate della serie diventano anche un piccolo itinerario alla scoperta di Varese, con incontri che si svolgono in alcuni dei locali simbolo della città. Gli specialisti e i creator si incontrano “Al Cedro”, accanto alla Villa Mirabello, al “LESS Bar Gastronomico”, alla “Pasticceria C’est la vie” e allo storico “Caffè del Borducan” nel borgo di Santa Maria del Monte. Questi luoghi fanno da cornice a un racconto in cui salute, prevenzione e territorio si incontrano.

La prima puntata, dedicata alla salute degli occhi con il dott. Alessandro Pistone e Francesca Luraschi, sarà disponibile da venerdì 11 settembre sul sito di Humanitas Medical Care e sui canali social dell’ospedale Humanitas Mater Domini. Per scoprire in anteprima il progetto, è già disponibile online il trailer della serie.

Humanitas a Varese

Humanitas Medical Care è presente a Varese dal 2018 con un centro medico che, nel 2024, ha ampliato i propri spazi con un nuovo poliambulatorio dedicato alla prevenzione e salute di tutta la famiglia. A pochi passi da Piazza Repubblica, il centro medico ospita anche gli specialisti di Humanitas Mater Domini, garantendo continuità di cura ai pazienti.

La serie “Un caffè con lo specialista” rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere, che unisce la professionalità di Humanitas Medical Care con la vivacità dei creator locali, portando la salute al centro della comunità in un modo innovativo e coinvolgente.