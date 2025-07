Nuova partnership tra Quest Global e Andretti Formula E per una tecnologia all’avanguardia

Hey amiche! 🌟 Avete sentito le ultime novità dal mondo delle corse? Quest Global, un gigante dell’ingegneria, ha appena annunciato una partnership con l’Andretti Formula E che promette di rivoluzionare il panorama delle corse elettriche. Mi sembra un ottimo spunto per fare due chiacchiere su come questa alleanza potrebbe cambiare le regole del gioco, non trovate? 💬

Una partnership che fa vibrare il motore

Quest Global entrerà ufficialmente nel team Andretti Formula E come sponsor tecnologico per l’ingegneria, a partire dall’E-Prix di Londra nel 2025. Ma attenzione, non si tratta solo di un accordo commerciale: è un’opportunità per unire forze e competenze! Quest Global porta con sé un know-how ingegneristico di prim’ordine, mentre la squadra di corse dell’Andretti è conosciuta per le sue performance straordinarie. Pensateci, un team che punta non solo a vincere, ma anche a innovare! 🚀

Con oltre 21.000 ingegneri sparsi in 17 paesi e più di 25 anni di esperienza, Quest Global è nota per le sue soluzioni ingegneristiche complete. La loro missione? Risolvere i problemi ingegneristici più complessi per creare un futuro più sicuro e sostenibile. E chi non ama un po’ di eco-friendly vibes, giusto? 🌍 Questo è perfettamente in linea con i valori dell’Andretti Formula E, sempre impegnata per un motorsport elettrico e sostenibile. Chi di voi non si sente ispirato da questa visione? 😍

Il primo passo verso l’innovazione

Inizialmente, Quest Global supporterà il team con un centro operativo remoto a Banbury, nel Regno Unito, diventando fondamentale durante gli eventi di gara. Immaginate: un team che ottimizza l’analisi dei dati e i processi decisionali per migliorare non solo le performance dei piloti, ma anche delle vetture stesse. Questo è il futuro delle corse, e io non potrei essere più entusiasta! 💪🏎️

Ma aspettate, c’è di più! Man mano che la partnership si evolve, Quest Global e Andretti Formula E lavoreranno insieme per sviluppare la nuova GEN4 car, che debutterà nella Stagione 13. Questo significa che stiamo parlando di innovazioni che potrebbero non solo cambiare il modo in cui corriamo, ma anche come pensiamo alle corse in generale. Chi altro è curioso di vedere come sarà questa nuova vettura? 🚗💨

Un’alleanza che va oltre la pista

Roger Griffiths, il Team Principal di Andretti Formula E, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova alleanza, sottolineando quanto Quest Global possa contribuire a migliorare le capacità ingegneristiche del team. Dall’altro lato, Andrew Lewis di Quest Global ha messo in evidenza come questa collaborazione non sia solo un’opportunità per il team, ma anche per l’intera industria automobilistica. Parliamo di innovazione che potrebbe ispirare cambiamenti significativi, non solo nel mondo delle corse, ma anche nella vita di tutti i giorni. Plot twist: chi lo sa, magari vedremo anche qualche innovazione nei veicoli di tutti i giorni! 🔧✨

Insomma, chi non è curioso di vedere come si svilupperà questa partnership? Con l’E-Prix di Londra che si avvicina, sarà interessante osservare il debutto di questa collaborazione durante il weekend di gare. Chi di voi seguirà le gare? 🏁💖