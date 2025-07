Nuovi allestimenti Peugeot: Business e GT Exclusive per ogni esigenza

Peugeot ha deciso di alzare l’asticella e rispondere alle esigenze dei suoi clienti con due nuovi allestimenti che promettono di rendere ogni viaggio un’esperienza unica. Da un lato abbiamo l’allestimento Business, pensato per chi utilizza l’auto per motivi professionali e di spostamento quotidiano, dall’altro il GT Exclusive, che rappresenta l’apice del lusso e della tecnologia. Ma andiamo a scoprire cosa offrono davvero queste novità! 🚗✨

Allestimento Business: praticità e comfort per l’uso quotidiano

L’allestimento Business è pensato per chi vive l’auto ogni giorno, magari per lavoro o per lunghi spostamenti sia in città che fuori. Questo allestimento si basa su quello Style e introduce una serie di dotazioni pratiche, come la retrocamera posteriore e i retrovisori richiudibili elettricamente. Insomma, tutto ciò che può rendere la vita al volante più semplice e comoda! 💨

Ma non è tutto! Il sistema multimediale Peugeot i-Connect® Advanced è un vero asso nella manica: con l’integrazione wireless per Apple CarPlay e Android Auto, navigazione TomTom connessa e assistente vocale “OK Peugeot”, puoi gestire tutto senza staccare le mani dal volante. Chi non vorrebbe un aiuto del genere durante il traffico delle ore di punta? Chi altro ha notato che queste piccole comodità possono fare una grande differenza? 🤔

Per i modelli più alti come il 408, 3008 e 5008, l’allestimento Business si basa su Allure, portando il comfort e la connettività a un altro livello. Qui troviamo anche comandi personalizzabili e il Panoramic i-Cockpit, un grande display HD da 21 pollici che rende tutto ancora più futuristico. Questo è giving me serious tech vibes! 💻✨

GT Exclusive: lusso e tecnologia per un’esperienza al top

Dall’altra parte della medaglia abbiamo l’allestimento GT Exclusive, che è una vera e propria risposta per chi cerca un’esperienza premium. Disponibile su tutti i modelli e motorizzazioni, questo allestimento si posiziona al vertice dell’offerta con dotazioni da vera ammiraglia.

Rispetto alla già ricca versione GT, il GT Exclusive si distingue per un ambiente interno super raffinato, con rivestimenti in Alcantara e sedili regolabili elettricamente. E per chi ama il comfort, sulle versioni più grandi come 308, 408, 3008 e 5008 è presente anche la funzione massaggio. Sì, hai capito bene! Massaggio in auto? Praticamente un sogno! 💆‍♀️🚙

Inoltre, sulle versioni 100% elettriche, l’allestimento GT Exclusive integra una pompa di calore, un tocco pensato per migliorare il comfort a bordo e ottimizzare l’efficienza nei mesi più freddi. Insomma, un’auto che si prende cura di te in ogni situazione! Chi non vorrebbe una coccola del genere mentre si è in viaggio? 🌬️

Conclusioni e riflessioni finali

In conclusione, Peugeot con i suoi nuovi allestimenti Business e GT Exclusive sta davvero cercando di rispondere alle diverse esigenze dei suoi clienti. Che tu sia un professionista che vive in auto o un amante del lusso e della tecnologia, c’è qualcosa per te. E tu, cosa ne pensi? Hai già provato uno di questi allestimenti? Fammelo sapere nei commenti! 💬👇