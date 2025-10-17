Ottieni la Migliore Offerta per la Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid!

Sfrutta al massimo l'incredibile offerta sulla Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid! Scopri le prestazioni eccezionali, l'efficienza energetica e il design innovativo di questo SUV ibrido. Non perdere l'opportunità di guidare un'auto che unisce stile e sostenibilità. Richiedi maggiori informazioni sulla promozione esclusiva e prenota un test drive oggi stesso!

Questo mese, Ford ha lanciato una promozione interessante per la Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid, con un prezzo d’ingresso di 21.850 euro per coloro che decidono di rottamare o permutare un’auto posseduta da almeno sei mesi. Questa iniziativa è riservata ai Ford Partner aderenti ed è un chiaro tentativo di stimolare le vendite in un periodo in cui il mercato automobilistico cerca un equilibrio tra motori tradizionali ed esigenze di elettrificazione.

Dettagli sull’offerta

La promozione si accompagna a un piano di finanziamento tramite la formula IdeaFord, che consente di accedere alla Puma con un anticipo ridotto e rate mensili di 149,68 euro. Questa soluzione rende l’acquisto più gestibile per chi desidera cambiare veicolo senza un esborso immediato eccessivo.

Vantaggi economici

La Ford Puma si distingue nel segmento dei crossover compatti. Questa offerta rende la versione Titanium, equipaggiata con motore mild-hybrid da 125 CV, più accessibile rispetto alla concorrenza. La combinazione di un prezzo competitivo e un buon equipaggiamento la rende un’opzione interessante per chi cerca un’auto moderna e tecnologicamente avanzata.

Attenzione ai dettagli

Tuttavia, è fondamentale esaminare attentamente i termini della promozione. Il prezzo di 21.850 euro è disponibile solo per chi rottama o permuta un veicolo di proprietà da almeno sei mesi, escludendo quindi chi non possiede un’auto da scambiare. Inoltre, nel prezzo finale non sono inclusi costi aggiuntivi come l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e il contributo per lo smaltimento degli pneumatici, che possono influire sul costo totale.

Dettagli finanziari

Il piano di finanziamento, sebbene allettante per il basso anticipo e la rata mensile, presenta un TAN fisso del 6,95% e un TAEG dell’8,47%, cifre che meritano attenzione. Inoltre, alla fine del contratto, ci sarà una maxi-rata finale di oltre 13.600 euro, un aspetto cruciale da considerare per chi intende riscattare l’auto.

È importante anche tenere presente il limite di 30.000 km totali in quattro anni; superato questo limite, si applicherà un costo extra di 20 centesimi per chilometro, un elemento da considerare per chi percorre molti chilometri annualmente.

Opzioni alternative

La promozione per la Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid può rivelarsi vantaggiosa per molti, ma è essenziale valutare tutti gli aspetti prima di procedere all’acquisto. È consigliabile riflettere su come questa offerta si allinei con le proprie esigenze e circostanze finanziarie.

Per chi è alla ricerca di un veicolo moderno e ibrido, la Puma rappresenta una scelta valida, ma è fondamentale analizzare le condizioni della promozione e considerare eventuali costi nascosti.