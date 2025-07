Piastri e la McLaren dominano il Gran Premio del Belgio 2025

Il Gran Premio del Belgio 2025 ha visto Oscar Piastri conquistare una vittoria storica per la McLaren, mentre la lotta per il titolo si fa sempre più intensa.

Il Gran Premio del Belgio 2025 a Spa-Francorchamps è stato un vero spettacolo di adrenalina e strategia, con Oscar Piastri che ha portato a casa una vittoria che mancava alla McLaren dal 2012. Questo successo non solo segna un importante traguardo per Piastri, ma anche per l’intero team, che è tornato a brillare dopo anni di alti e bassi. Ma come si è svolta questa corsa così avvincente? Scopriamolo insieme! 💬

La partenza e la strategia vincente di Piastri

La gara è iniziata con un ritardo di un’ora e mezza a causa delle condizioni della pista, decisamente bagnata. Dopo quattro giri di Safety Car, finalmente si parte! Lando Norris, partito dalla pole, ha subito dovuto difendersi da Piastri, il quale ha sfruttato un’incertezza del compagno per superarlo alla Source, dando il via a un duello avvincente. Con le gomme intermedie, la lotta per la vittoria si è fatta serrata, ma il colpo di genio è arrivato quando Piastri ha deciso di rientrare ai box prima di Norris, riuscendo così a mantenere un vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

È interessante notare come la strategia abbia giocato un ruolo cruciale in questa gara. Norris ha optato per le gomme Hard, mentre Piastri ha scelto le Medium. Chi altro pensa che Norris avrebbe potuto fare meglio se avesse cambiato strategia? 🤔✨ La differenza di approccio ha chiaramente segnato la gara, portando Piastri a un’importante vittoria che gli ha permesso di allungare il suo vantaggio in classifica.

Le sfide di Leclerc e Verstappen

Se a Woking si festeggiava, a Maranello c’era comunque motivo di sorridere! Charles Leclerc ha dato prova di grande abilità, mantenendo a bada Max Verstappen per ben 40 giri! Questo è giving me serious “miracolo” vibes! Nonostante le pressioni dell’olandese, Leclerc ha saputo gestire il suo assetto da asciutto con maestria, evitando di farsi superare, anche se un piccolo errore a pochi giri dalla fine ha riaperto la porta agli attacchi di Verstappen.

Parlando di Verstappen, che gara strana per lui! Dopo la splendida performance nella Sprint, in gara ha faticato a trovare il ritmo. Se solo la partenza fosse stata 15 minuti prima, le cose sarebbero potute andare diversamente… Chi è d’accordo? 🤷‍♀️ La sua strategia da bagnato non ha pagato come sperato, lasciando il pilota olandese a rimanere a bocca asciutta in termini di punti.

Le sorprese del GP e la classifica finale

Un’altra grande prestazione è stata quella di Alex Albon, che, partito bene, ha mantenuto la sesta posizione nonostante la pressione di Hamilton. La sua Williams ha dimostrato di essere veloce sul rettilineo, permettendogli di resistere agli attacchi. E parlando di Hamilton, che dire della sua gara? Ha fatto una rimonta incredibile nei primi giri, ma la sua Mercedes ha poi mostrato segni di cedimento, lasciandolo in settima posizione.

La classifica finale ha visto Piastri sul gradino più alto del podio, seguito dal compagno di squadra Norris e da Leclerc. Le posizioni sono state così delineate: 1. Oscar Piastri (McLaren), 2. Lando Norris (McLaren), 3. Charles Leclerc (Ferrari). Un risultato che cambia le sorti del campionato: Piastri ha esteso il suo vantaggio su Norris, portandolo a +16 punti. E chi lo avrebbe mai detto? La McLaren si trova in una posizione di forza, con 516 punti nel campionato costruttori, quasi il doppio della Ferrari!

Il prossimo appuntamento è in Ungheria: chi pensate possa sorprendere? 👀💭 Prepariamoci a una nuova battaglia!