Una 993 Turbo costruita nuova nel 2018 con ricambi originali torna all'asta a distanza di otto anni dalla prima vendita.

Nei magazzini di Zuffenhausen, lo stabilimento Porsche vicino a Stoccarda, era rimasta una scocca della 911 serie 993 mai finita sulla linea di montaggio. Porsche aveva chiuso l’era dei boxer raffreddati ad aria nel 1998, e quella carrozzeria non era mai stata usata. Nel 2018 la divisione Porsche Classic ha deciso di costruire con quella scocca un’auto nuova, la 911 Turbo Classic Series Project Gold, realizzata per celebrare i settant’anni del marchio.

Una scocca mai usata e 6.500 ricambi d’epoca

Il progetto non era un restauro né l’elaborazione di un’auto già in circolazione. Gli specialisti hanno assemblato una vettura nuova secondo le specifiche tecniche di fine anni Novanta. Per i ricambi hanno attinto al catalogo Porsche Classic, che all’epoca contava più di 52.000 referenze, di cui oltre 6.500 riferite alla generazione 993.

Prima del montaggio la carrozzeria è stata controllata sui disegni tecnici originali, verificando geometrie, tolleranze e chiusure di porte, cofano e bagagliaio. Poi sono stati applicati il trattamento anticorrosione e la verniciatura per immersione catodica, lo stesso ciclo usato oggi sulle Porsche di serie. Il lavoro è durato circa un anno e mezzo.

Il motore WLS II da 450 CV

Il cuore dell’auto è un boxer sei cilindri biturbo da 3,6 litri raffreddato ad aria, assemblato solo con pezzi nuovi originali. I tecnici non si sono fermati alla taratura della 993 Turbo standard e hanno installato il kit di potenziamento WLS II, sigla di Werksleistungssteigerung II.

Con il kit la potenza sale a 450 CV a 6.000 giri/min, cioè 42 CV in più rispetto al modello di serie del 1998, e la coppia arriva a 585 Nm, con un aumento di 45 Nm. Il pacchetto include turbocompressori maggiorati, un radiatore dell’olio supplementare, una centralina Motronic modificata e rivestimenti ceramici nei condotti di scarico delle testate, che aiutano a contenere le temperature. La trazione è integrale e il cambio è manuale a sei marce, anch’esso con ricambi originali Porsche Classic.

Allestimento, asta e uso su circuito

La carrozzeria è verniciata nella tinta Golden Yellow Metallic, che richiama la 911 Turbo S Exclusive Series presentata nel 2018. I cerchi neri hanno bordi in giallo dorato, ripresi nelle cuciture e negli inserti dell’abitacolo rivestito in pelle nera. Sulle fiancate ci sono le prese d’aria della 993 Turbo S, all’epoca optional sulla Turbo normale, e all’interno una targhetta riporta la numerazione 001/001.

L’anteprima mondiale si è svolta il 27 settembre 2018 alla Porsche Rennsport Reunion VI di Laguna Seca, in California. Un mese dopo, il 27 ottobre, RM Sotheby’s l’ha messa all’asta al Porsche Experience Center di Atlanta. L’aggiudicazione ha raggiunto 3.415.000 dollari e l’intero incasso è andato alla Fondazione Ferry Porsche, che finanzia progetti sociali, educativi, scientifici, sportivi e culturali.

La Project Gold è pensata come auto da esposizione e da guida su circuiti privati. Non ha l’omologazione per la circolazione stradale. Oggi RM Sotheby’s propone di nuovo l’esemplare, senza aver reso pubblica una stima economica.

Chi valuta l’acquisto deve quindi considerare il vincolo di non poter immatricolare la vettura per la strada, lo stesso limite che non aveva fermato il primo acquirente.