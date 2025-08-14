Preparati per la stagione 12 di Formula E: emozioni e velocità in arrivo

La stagione 11 di Formula E si è conclusa in bellezza! Scopri come i nostri campioni ci hanno fatto vivere un'esperienza unica e cosa ci attende nel futuro.

Wow, che stagione incredibile! 🎉 La stagione 11 del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E è giunta al termine e voglio fare un enorme applauso a tutti i nostri fantastici campioni. La vostra passione, dedizione e energia instancabile non solo hanno sostenuto le gare, ma le hanno alimentate. Insieme, abbiamo scritto un capitolo memorabile nella storia del motorsport!

Un brindisi ai nostri eroi

Chi non ama vedere i propri piloti preferiti lottare per la vittoria? Ogni gara è stata un mix di adrenalina, strategia e colpi di scena che ci ha tenuti incollati allo schermo. E non dimentichiamo l’atmosfera, il tifo e l’energia che si respirava in pista! È stato come vivere un sogno ad occhi aperti. 🌟 Un applauso a tutti voi che avete supportato i vostri team e piloti, rendendo ogni evento così speciale. La vostra presenza ha fatto la differenza e ha creato ricordi indimenticabili. Chi altro è emozionato per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme? 🙌

Il conto alla rovescia verso la stagione 12

E ora, la grande domanda: cosa ci riserverà la stagione 12? Il conto alla rovescia è già iniziato! ⏳ Questa nuova stagione promette ancora più velocità, energia e momenti indimenticabili. Sì, sto già sentendo l’adrenalina salire solo a pensarci! Questa volta, non sarà solo una gara, ma un vero e proprio spettacolo. Per chi è interessato a far parte di questo viaggio, sappiate che apriremo le registrazioni per i volontari circa tre mesi prima di ogni gara. Seguiteci per restare aggiornati sulle ultime opportunità per unirvi a noi in pista e vivere l’emozione da vicino. Who else is ready to join the action? 🚀

Scopri il calendario di Formula E

Nel frattempo, perché non dare un’occhiata al calendario di Formula E? Potete scoprire dove ci porterà la prossima stagione e quali città ospiteranno le gare. Ogni tappa è un’occasione per vivere emozioni uniche e, chissà, magari incontrare anche i vostri piloti preferiti! 📅 Restate sintonizzati, perché non vediamo l’ora di vedervi di nuovo a bordo pista per un altro anno elettrizzante! La stagione 12 è alle porte e ci saranno sorprese che ci faranno battere il cuore. Siete pronti? 💥