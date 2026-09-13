Qualifiche Madrid: Norris centra la pole, Antonelli secondo per 11 millesimi

Lando Norris ha ottenuto la pole position al Madring di Madrid per il Gran Premio di Spagna, con Kimi Antonelli su Mercedes a soli 11 millesimi. Il nuovo tracciato cittadino introduce incognite sull'asfalto e strategie; la sessione è stata segnata anche da un incidente di Lewis Hamilton nelle prove libere.

La prima qualifica sul nuovo Madring ha consegnato uno spettacolo tiratissimo: Lando Norris su McLaren ha siglato la pole con il tempo di 1’31″824, mentre il leader del mondiale Kimi Antonelli (Mercedes) lo segue a soli 11 millesimi. Dietro di loro si schierano la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Lewis Hamilton con Charles Leclerc quinto e George Russell sesto.

Il contesto è quello di un circuito inedito per il Circus: il Madring combina tratti semi-cittadini e porzioni permanenti, mettendo pressione su assetto, frenate e gestione pneumatici. Le qualifiche, decise sul filo dei centesimi e millesimi, riflettono l’equilibrio tra più squadre e la complessità del layout.

La griglia completa e i tempi chiave

La prima fila vedrà quindi Norris e Antonelli affiancati, con Verstappen e Hamilton in seconda fila. A seguire, in terza, la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Russell. Tra le posizioni degne di nota, Oscar Piastri partirà dalla settima posizione con l’altra McLaren, mentre Liam Lawson e Franco Colapinto occupano la quarta e quinta fila rispettivamente. In coda alla top-20 si trovano anche nomi come Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto con le Audi.

La configurazione completa della griglia mette in fila molte scelte tecniche: dalla gestione delle mescole alle possibili finestre dei pit-stop. Con la concitazione vista in Q3, ogni millesimo può diventare decisivo in gara.

Il Madring: caratteristiche tecniche e incognite

Il Circuito de Madring si estende per 5,416 km e conta 22 curve, con una combinazione di tratti lenti e rettilinei veloci. Tra gli elementi più rilevanti spicca la curva 12, chiamata Monumental un tornante lungo circa 550 metri con un’inclinazione massima del 24%, che rappresenta una sfida sia per la trazione sia per la gestione termica dei freni e degli pneumatici. La gara è prevista su 57 giri per un totale di 308,524 km.

L’asfalto è di recente posa e questo introduce una variabile: nonostante le sessioni abbiano mostrato un buon grip la risposta a caldo e il degrado reale in gara rimangono incognite. La presenza di barriere ravvicinate e frenate impegnative aumenta la probabilità di Safety Car o Virtual Safety Car, fattori che possono stravolgere le finestre dei pit-stop.

Presenze, logistica e contesto urbano

Madrid torna a ospitare la Formula 1 dopo 45 anni e l’evento ha attratto un pubblico massiccio: sono attesi fino a 350.000 spettatori nel corso del weekend, con una partecipazione internazionale significativa. Questo valore di affluenza porta con sé anche pressioni logistiche per team e organizzatori e accende l’interesse mediatico per la riuscita del debutto del tracciato.

Sessioni di libere, incidenti e segnali tecnici

Le prove libere hanno offerto elementi utili per le valutazioni: George Russell è stato il riferimento nella prima sessione, mentre nelle FP2 Kimi Antonelli ha messo il miglior tempo con 1’33″662. Le libere sono state però segnate da alcuni stop: la seconda sessione è stata interrotta per un incidente di Arvid Lindblad, mentre nella terza sessione Lewis Hamilton ha terminato contro le barriere, danneggiando l’ala anteriore e costringendo i commissari all’interruzione con bandiera rossa.

L’incidente di Hamilton ha inciso sulle simulazioni di qualifica della Ferrari e ha obbligato il team a lavorare rapidamente per permettere la partecipazione alle qualifiche. In generale, i tempi delle FP confermano un equilibrio tra Mercedes, Ferrari e Red Bull, mentre le McLaren mostrano una costante competitività sul giro secco.

Implicazioni per la gara

Con la combinazione di un asfalto nuovo, curve impegnative e rischio di neutralizzazioni, la gara al Madring potrebbe privilegiare chi saprà gestire al meglio le gomme e leggere le fasi di safety. Le strategie appaiono aperte: sia l’opzione a una sosta sia la doppia sosta possono risultare competitive a seconda degli sviluppi in pista e degli eventuali interventi di neutralizzazione.

Dal punto di vista del campionato, Kimi Antonelli rimane leader con un vantaggio sostanzioso e la prima fila conquistata oggi rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica. Al contempo, la pole di Norris lancia la McLaren in vista di una gara che si preannuncia molto combattuta.