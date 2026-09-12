Formula 3 Madrid 2026: Naël vince la Sprint Race, Ugochukwu recupera punti

Theophile Naël della Campos ha vinto la Sprint Race a Madrid, mentre Ugo Ugochukwu ha ridotto il distacco da Freddie Slater in classifica.

Il circuito di Madrid ha ospitato un weekend di Formula 3 ricco di emozioni, con la sprint Race che ha visto il francese Theophile Naël della Campos dominare dalla prima all’ultima curva. La gara ha segnato un punto cruciale nella lotta per il titolo, con Ugo Ugochukwu che ha accorciato il distacco da Freddie Slater leader della classifica.

Naël domina la Sprint Race, Ugochukwu recupera punti

Naël, partito secondo, ha subito preso il comando della gara, superando il poleman James Wharton della Prema già alla prima curva. Tuttavia, Wharton ha ripreso la leadership grazie a una manovra audace che ha sfruttato un taglio di curva. La gara ha visto pochi sorpassi a causa delle difficoltà dei piloti sul nuovo tracciato madrileno, permettendo a Naël di aumentare progressivamente il suo vantaggio. Alla fine, il francese ha tagliato il traguardo con un margine di quasi 9 secondi su Wharton, con Alex Powell della Prema a completare il podio.

Un momento chiave della gara è stato la penalità di 10 secondi inflitta a Enzo Deligny per aver guadagnato vantaggio tagliando una curva. Questo ha permesso a Ugochukwu di salire all’8° posto riducendo il distacco da Slater a soli 12 punti in classifica. Slater, partito 18°, ha avuto una giornata difficile, ma il weekend è lungi dall’essere concluso.

Qualifiche: Kato e Taponen brillano, Ugochukwu in pole per la Feature Race 2

Le qualifiche di venerdì sera hanno visto due sessioni intense, con Taito Kato dell’ART Grand Prix che ha conquistato la pole position per la Gara 1. Kato, che ha dimostrato grande forma a Monza, ha segnato un tempo di 1:50.535 davanti a Pedro Clerot e Tuukka Taponen. Taponen, invece, ha dominato la Q2 assicurandosi la pole per la Feature Race 2 con un tempo di 1:49.750.

Ugochukwu ha avuto una giornata positiva, qualificandosi secondo per la Feature Race 2, mentre Slater ha faticato, chiudendo solo ottavo. Questo ribalta la situazione rispetto alle qualifiche di Monza, dove Slater aveva mostrato grande resilienza. La lotta per il titolo è ora più aperta che mai, con Ugochukwu che ha l’opportunità di ribaltare il distacco in suo favore.

Deligny e Giusti tra i protagonisti

Tra i piloti che hanno sorpreso nelle qualifiche ci sono Enzo Deligny della VAR che ha chiuso quinto in Q1 e sesto in Q2, e Alessandro Giusti che ha ottenuto due top 10. Théophile Naël invece, non è riuscito a qualificarsi nella top 10, complicando la sua lotta per il terzo posto in classifica.

Con due gare ancora da disputare, il weekend di Madrid promette di essere decisivo per il destino del campionato. Ugochukwu ha l’opportunità di ribaltare la situazione, mentre Slater dovrà dimostrare la sua resilienza per mantenere il vantaggio. La Formula 3 è pronta a regalare un finale di stagione indimenticabile.