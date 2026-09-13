Ricarica vs benzina: quanto si risparmia davvero con le auto elettriche

Le auto elettriche offrono risparmi significativi rispetto alle vetture a benzina e diesel. Scopriamo insieme i dettagli e i vantaggi

Il mercato automobilistico sta vivendo una rivoluzione senza precedenti, con le auto elettriche che stanno guadagnando sempre più terreno rispetto alle vetture tradizionali. Ma quanto si risparmia davvero scegliendo un’auto a zero emissioni? Questo articolo esplora i costi di ricarica e i vantaggi economici delle auto elettriche rispetto alle tradizionali.

Con i prezzi della benzina e del gasolio che superano i due euro al litro e le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel, molti consumatori si chiedono se sia il momento di passare all’elettrico. Le immatricolazioni delle auto elettrificate sono in forte crescita, con un aumento del 69,2% per le elettriche e del 78,3% per le ibride plug-in nei primi otto mesi del 2026. Le vetture a benzina e diesel, invece, registrano un calo significativo.

I costi di ricarica delle auto elettriche

Un’indagine recente ha confrontato i costi di ricarica di un veicolo full electric con quelli dei carburanti tradizionali. Scegliendo con cura la colonnina più conveniente, è possibile ridurre notevolmente i costi di ricarica su strada. Secondo lo studio, nel 2025 una auto elettrica a batteria è costata il 33% in meno rispetto a una gemella a benzina per ogni chilometro percorso, considerando un mix realistico di ricarica domestica e pubblica.

Il costo delle batterie, che resta la voce più pesante nel conto di una elettrica, è sceso del 35% a livello globale dal 2020 al 2025. Questo risparmio è arrivato solo in parte al cliente finale, ma i prezzi delle elettriche in Germania sono calati del 18%. Nello stesso periodo, le auto termiche sono rincarate del 2%. Questo significa che c’è ancora margine perché le elettriche diventino più economiche.

Il confronto con le auto a benzina e diesel

Per confrontare le diverse offerte del mercato, abbiamo preso come riferimento i cinque modelli più venduti ad agosto per ciascuna alimentazione. Per un’auto a benzina, il costo per percorrere 10mila chilometri si aggira tra 1.000 e 1.150 euro. Le emissioni di CO₂ oscillano tra gli 11 e i 12 chilogrammi ogni 100 chilometri.

Le auto diesel, nonostante il costo del gasolio, permettono di percorrere 10mila chilometri spendendo tra 900 e 1.160 euro. Tuttavia, le emissioni risultano comprese tra 11 e 14 chilogrammi di CO₂ ogni 100 chilometri. Le auto a Gpl, invece, offrono un vantaggio nei costi di rifornimento, con una spesa tra 500 e 700 euro per 10mila chilometri.

I vantaggi delle auto ibride ed elettriche

Le auto ibride ed elettriche offrono significativi risparmi rispetto alle vetture tradizionali. Le full hybrid, ad esempio, permettono di percorrere 10mila chilometri spendendo circa 820 euro, quasi 300 euro in meno rispetto a un modello a benzina. Le emissioni scendono a circa 8,6 chilogrammi di CO₂ ogni 100 chilometri.

Il mercato delle auto elettriche è in piena espansione, con un aumento delle immatricolazioni e una riduzione dei costi di acquisto e di utilizzo. Le elettriche già circolanti fanno risparmiare all’Unione Europea circa 4,5 miliardi di euro l’anno in importazioni di combustibili fossili. Questo dimostra che la convenienza economica delle auto elettriche è ormai una realtà.