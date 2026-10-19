Ducati rivolge la Panigale V4 2027 a pista e strade, aggiungendo cavalli, agilità e un servizio di custom su misura.

Nel 2027 Ducati presenta la nuova generazione della sua icona: la Panigale V4. Partendo dal modello del 2024, i tecnici di Borgo Panigale hanno rimosso ogni limite, intervenendo su motore, trasmissione, ciclistica ed elettronica. L’obiettivo è duplice: tagliare tempi in pista e rendere la moto più dicibile quando il pilota la porta al limite tra i cordoli.

Le prove su Vallelunga hanno confermato l’efficacia dei cambiamenti: la versione 2027 taglia in media quattro decimi di secondo per giro rispetto al predecessore. Lo stesso vantaggio è stato mostrato durante la Race of Champions di Misano, dove il nuovo assetto ha abbattuto settimila decimi dal record di pole, dimostrando che le innovazioni non sono solo teoriche, ma si traducono in risultati concreti sul tracciato.

Motore Desmosedici Stradale più potente e più efficiente

Il cuore della nuova Panigale V4 resta il celebre Desmosedici Stradale ora in grado di erogare 218 CV (+2 CV rispetto alla versione precedente). Il guadagno nasce da una serie di interventi: una presa d’aria ridisegnata che aggiunge 1,3 CV a 300 km/h, un impianto di scarico ottimizzato e una lubrificazione più snella, che riducono gli attriti interni. Il risultato è più evidente nella fascia 12-14 mila giri, dove a 13.000 giri il motore registra un picco di +3,5 CV, favorendo una spinta più netta nelle parti decisive del giro.

Per sfruttare al meglio questa potenza, la trasmissione è passata da una rapporto finale 16/41 a 17/42 allungando lo sviluppo e consentendo al motore di respirare fino a 15.000 giri/minuto dalla seconda alla quinta marcia. La prova sul circuito mostra due cambi in meno per giro, rendendo la guida più fluida e meno dispendiosa dal punto di vista fisico.

Ciclistica e dinamica: telaio più flessibile e cambio rivisto

Il Front Frame ha subito una riduzione del 12 % della rigidità laterale. Questo non è un cedimento, ma una scelta studiata per permettere alla ruota anteriore di seguire meglio le imperfezioni della pista, aumentando l’aderenza in curva. Il risultato percepito è un ingresso più deciso, una chiusura più sicura verso il punto di corda e un’uscita più veloce. Parallelamente, la lunghezza del passo è diminuita di 8 mm, migliorando la risposta nei cambi di direzione rapidi.

I nuovi semimanubri, rialzati di 10 mm e regolabili, prendono spunto dalla classe regina MotoGP. Questa alzata consente al pilota di esercitare una leva migliore sullo sterzo, riducendo l’affaticamento delle spalle nei lunghi tratti. L’insieme di queste modifiche rende la Panigale V4 più “amichevole” quando si spinge oltre i limiti, senza sacrificare la spietatezza in cronometro.

Elettronica di bordo e versioni speciali

Il sistema di gestione elettronica è stato potenziato con il nuovo Dynamic Engine Brake che utilizza l’algoritmo Ducati Vehicle Observer per modulare il freno motore in base al carico reale sulla ruota posteriore. Il risultato è una moto più stabile in ingresso curva e priva di sbandate indesiderate. A completamento, il Race Brake Control massimizza la capacità frenante del disco posteriore, consentendo frenate più tardive e sicure.

Le sospensioni rimangono di serie Öhlins Smart EC 3.0 per la versione S, con forcella NPX-30 e mono TTX 36, mentre la versione standard utilizza la Showa Big Piston da 43 mm e un ammortizzatore Sachs regolabile manualmente. Il peso a secco è di 187 kg per la S e 191 kg per la standard.

Opzioni di personalizzazione: Ducati Factory Made

Per la prima volta la Panigale V4 S entra nel programma Ducati Factory Made che permette al cliente di scegliere fra 11 colorazioni (incluse 5 della palette Ad Personam Lamborghini), due livree e una serie di componenti da montare in fabbrica, come la frizione a secco STM, pedane regolabili e pacchetti freno PRO. L’opzione di installare l’escursione completa Akrapovič Full Racing Exhaust PRO aggiunge 11 CV e 7 Nm di coppia, riducendo il peso di 6,6 kg.

In termini di prezzo, la Panigale V4 standard parte da 29 390 €, mentre la versione S, con tutti i pacchetti personalizzabili, ha un listino di partenza di 35 890 €. Un investimento che garantisce una superbike pronta sia per le giornate di pista che per le uscite più intense su strada.