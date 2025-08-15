Renault Captur: l’ibrido che fa la differenza

La Renault Captur full hybrid E-Tech sta attirando l'attenzione: scopriamo insieme le offerte e i dettagli di questo SUV ibrido.

Hai già sentito parlare della nuova Renault Captur techno full hybrid E-Tech? Questo modello sta davvero facendo parlare di sé! Non solo per il suo design accattivante, ma anche per le promozioni che sembrano fatte su misura per chi è alla ricerca di un’auto ibrida. Se stai pensando di cambiare auto, potrebbe essere il momento giusto per dare un’occhiata più da vicino a questa proposta. 🚗💨

Un’opportunità imperdibile fino al 31 agosto 2025

Renault ha lanciato una promozione che durerà fino al 31 agosto 2025, e la proposta è davvero interessante per chi è in cerca di un’auto ibrida. Il prezzo promozionale per la Captur techno full hybrid E-Tech è di 29.000 euro, un bel risparmio rispetto ai 30.250 euro del listino. E la cosa bella? Puoi anche contare su un’ottima formula finanziaria tramite Mobilize Financial Services. Chi non ama risparmiare? 💰

Se decidi di procedere, ti verrà richiesto un anticipo di 7.800 euro e potrai pagare 36 rate mensili da 99,08 euro. Non è fantastico? Considerando che il TAN è del 6,49% e il TAEG del 7,75%, direi che le condizioni sono piuttosto competitive. Ma attenzione, il valore futuro garantito è di 18.755 euro, quindi è importante tenere d’occhio anche questo aspetto. Chi di voi ha mai pensato di prendere un’auto con un finanziamento così conveniente? 🤔

Costi e dettagli da non sottovalutare

Un aspetto interessante di questa promozione è il contributo economico di 3.000 euro che la banca riconosce direttamente al cliente, aiutando a ridurre ulteriormente il costo del finanziamento. Questo significa che l’importo totale dovuto dal consumatore sarà di circa 22.321,74 euro. Insomma, un bel colpo! Ma, come sempre, ci sono alcuni dettagli da considerare. 😏

Il contratto include un limite di percorrenza annuale di 30.000 chilometri, e nel caso decidessi di superare questo limite, dovrai pagare 0,10 euro per ogni chilometro extra. Le spese di incasso mensile ammontano a 3 euro e ci sono ulteriori costi per il bollo e il rendiconto, dove previsti. Quindi, è fondamentale tenere a mente tutte queste spese accessorie per capire il costo effettivo del finanziamento. Chi di voi ha già fatto un calcolo del budget per un’auto nuova? 🤷‍♀️

La Captur: un successo europeo in continua evoluzione

La Renault Captur è un modello che ha già conquistato molti cuori in Europa e continua a ricevere aggiornamenti. La versione ibrida da 160 CV è progettata per offrire un buon equilibrio tra prestazioni e risparmio di carburante, il che la rende ideale per chi cerca di ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare al comfort. Che ne pensate? La sostenibilità è un fattore importante quando scegliete un’auto? 🌍💚

Detto ciò, il chilometraggio massimo di 30.000 km potrebbe rappresentare una limitazione per alcuni utenti, quindi è sempre utile valutare bene le proprie esigenze prima di prendere una decisione. La promozione è interessante, ma è fondamentale valutare se le condizioni si adattano al proprio stile di vita. E voi, che caratteristiche cercate in un’auto? 🚘💭